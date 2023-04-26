ПВО сбила 6 беспилотников над Херсонщиной
В среду, 26 апреля, украинская ПВО сбила 6 российских беспилотников над Херсонской областью
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Воинами мобильных огневых групп воздушного командования "Юг" уничтожены шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов: 5 - ударных БПЛА "Ланцет" и один "Мерлин-ВР", - пишет Командование.
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