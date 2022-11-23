ПВО сбила 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе, атаковавших Украину

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

В общей сложности Россия выпустила 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибр". Пуски совершили с Черного моря, из Ростовской области и Каспийского региона.

Кроме того, на юге страны уничтожены пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет". Воздушные Силы продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства, уничтожая вражеские воздушные цели по всей территории Украины, на всех направлениях. К сожалению, в результате очередной террористической атаки РФ, погибли люди, есть попадания в жилые дома. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших…", - пишут в Воздушных силах.

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