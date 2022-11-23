ПВО сбила 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе, атаковавших Украину
В среду, 23 ноября, силы ПВО сбили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе, атаковавших территорию Украины
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
В общей сложности Россия выпустила 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибр". Пуски совершили с Черного моря, из Ростовской области и Каспийского региона.
Кроме того, на юге страны уничтожены пять ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Ланцет". Воздушные Силы продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства, уничтожая вражеские воздушные цели по всей территории Украины, на всех направлениях. К сожалению, в результате очередной террористической атаки РФ, погибли люди, есть попадания в жилые дома. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших…", - пишут в Воздушных силах.
- Ночью, 23 ноября, русские войска обстреляли Вольнянск на Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы. Зеленский отреагировал на обстрелы.
- Днем 23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО.
- В тот же день после очередного удара по объектам энергетики по всей Украине город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.
- Оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Водоснабжение приостановлено во всем Киеве.
- Из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ракетные атаки от российского агрессора не приблизят Украину к переговорам с террористами.
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