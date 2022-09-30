ПВО сбила 5 иранских дронов-камикадзе и 2 штурмовика Су-25
На южном фронте украинская ПВО ликвидировала 5 иранских дронов-камикадзе и 2 штурмовика Су-25 в сутки, 29 сентября
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Над Николаевщиной сбиты 3 единицы "Шахеды-136". Один атаковал админздание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в районе. Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты 2 летучих камикадзе", - сообщили в "Юге".
В течение боевого дня, 29 сентября, украинская авиация нанесла 12 ударов по врагу. Силы ПВО сбили два российских штурмовика Су-25 в Баштанском районе.
Украинская артиллерия поразила пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.
- 29 сентября стало известно, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики работают над тем, чтобы возобновить движение через Антоновский мост.
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