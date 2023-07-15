ПВО сбила 3 российских беспилотника на Херсонщине
В субботу, 15 июля, украинские воины уничтожили три российских беспилотника в Херсонской области
Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
"Снова результативная боевая работа воинов Херсонской зенитной ракетной бригады, которые 15 июля 2023 года уничтожили 2 российских ударных БПЛА "Ланцет", - пишет командование.
Другими силами и средствами ПВО (противовоздушной обороны) ДК "Юг" также уничтожен разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".
- В субботу, 15 июля, при попытке самостоятельно разобрать боеприпас погиб 59-летний житель Херсона.
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