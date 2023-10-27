ПВО сбила 3 российские ракеты Х-59 над Николаевщиной

Об удачной работе ПВО сообщили в Воздушных силах Украины.

В результате боевой работы силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" уничтожены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 над Николаевщиной и 2 ударных БПЛА "Ланцет" в Херсонской области.

Сводка Генштаба

В течение суток произошло 47 боевых столкновений. В общей сложности российские террористы нанесли 6 ракетных и 8 авиаударов, совершили 27 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Бобыловка Сумской области и Вовчанск Харьковской области.

и направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Бобыловка Сумской области и Вовчанск Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворичная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворичная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское, Белогоровка Луганской области и Сиверск, Спорное Донецкой области.

направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское, Белогоровка Луганской области и Сиверск, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении Россия пыталась восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

направлении Россия пыталась восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении террористы вели безрезультатные штурмовые действия в районах Степового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 13 атак противника. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

направлении террористы вели безрезультатные штурмовые действия в районах Степового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 13 атак противника. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 19 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

направлении противник вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 19 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка. На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

направлении украинские воины отразили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области. На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Роботино, Каменка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Роботино, Каменка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсон.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет Генштаб.

Удары ВСУ по россиянам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам РФ.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артсредств, 2 склада боеприпасов и 3 средства российского ПВО.