Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ПВО сбила 3 российские ракеты Х-59 над Николаевщиной
Инфографика

ПВО сбила 3 российские ракеты Х-59 над Николаевщиной

27 октября, 2023 пятница
19:10
Война с Россией

Вечером пятницы, 27 октября, украинские силы ПВО сбили 3 российские ракеты Х-59 над Николаевской областью

Об удачной работе ПВО сообщили в Воздушных силах Украины.

В результате боевой работы силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" уничтожены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 над Николаевщиной и 2 ударных БПЛА "Ланцет" в Херсонской области.

Сводка Генштаба

В течение суток произошло 47 боевых столкновений. В общей сложности российские террористы нанесли 6 ракетных и 8 авиаударов, совершили 27 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Бобыловка Сумской области и Вовчанск Харьковской области.
  • На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дворичная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск. В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское, Белогоровка Луганской области и Сиверск, Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении Россия пыталась восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении террористы вели безрезультатные штурмовые действия в районах Степового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 13 атак противника. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении противник вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 19 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
  • На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Роботино, Каменка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.
  • На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсон.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет Генштаб.

Удары ВСУ по россиянам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам РФ.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артсредств, 2 склада боеприпасов и 3 средства российского ПВО.

Украина
Россия
Мелитополь
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Черниговщина
Бердянск
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
Убитые русские
наступление ВСУ
деоккупация Украины
Контрнаступление ЗСУ
Купянск
Лиман
Читайте также:
Артем Бондаренко та Ілкай Гюндоган (праворуч), Барселона - Шахтар
26 октября, 2023 четверг
Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения "Барселоне"
Джозеф Байден, саміт НАТО
27 октября, 2023 пятница
США по приказу Байдена нанесли удары по объектам Ирана в Сирии
Олег Царьов
27 октября, 2023 пятница
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.31
    Покупка 37.31
    Продажа 38
  • EUR
    Покупка 39.47
    Продажа 40.51
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
02:24
Ночная атака РФ на Украину: в Днепре слышны звуки взрывов
02:20
Кислица в ООН выразил убеждение, что "влечение справедливости" догонит Россию
01:52
Незаконно осужденный заместитель председателя Меджлиса Джеляла этапируют в Сибирь
01:02
Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово
00:56
Пентагон
Сдерживание противников и уверенность партнерам: США будут разрабатывать новый тип ядерной бомбы
00:50
Эксклюзив
Под больницей в Газе ХАМАС построил подземный город: вицеспикер Кнессета о начале сухопутной операции Израиля
00:39
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
00:29
Генасамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом
00:08
НАТО должна быть готова к угрозе от России, - минобороны Германии
2023, пятница
27 октября
23:59
Эксклюзив
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину
23:56
Дебютный ассист Малиновского принес "Дженоа" победу над "Салернитаной"
23:46
Неформально в Конгрессе говорят о возможности участия армии США в новых конфликтах, – член комитета ВР по нацбезопасности
23:25
Эксклюзив
Климкин объяснил, почему Кремль публично принимает представителей ХАМАС
23:00
Эрдоган призвал турок выходить на митинг солидарности с Палестиной
22:58
Ежедневно в Сумской области 100 украинцев въезжают из РФ, - Госпогранслужба
22:46
Эксклюзив
Владимир Огрызко
После ответа Израиля ХАМАСа, Запад должен изменить позицию по ударам Украины по территории РФ, - Огрызко
22:45
Байден встретился с главой МИД Китая
22:12
Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина
22:09
Вредят боеготовности и подрывают дисциплину: в армии Южной Кореи запретили однополые отношения
21:59
Клуб Бундеслиги расторг контракт с футболистом, поддержавшим Палестину, - СМИ
21:55
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ отрабатывают новую военную стратегию на следующий год: это предпосылка для активных наступательных действий. Военные итоги недели
21:39
В порты Большой Одессы по временному коридору под загрузку зашли 11 судов, - Кубраков
21:31
Обновлено
ЦАХАЛ заявил о начале сухопутной операции в Газе
21:30
Обновлено
Олег Царёв
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
21:09
Зеленский провел военный кабинет: обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, среди них Авдеевка и Марьинка
20:39
Обновлено
Россияне ударили по центру Херсона: по меньшей мере 7 раненых
20:13
Матеуш Моравецкий
Моравецкий: партия власти надеется получить мандат на формирование правительства
20:06
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из трех громад
20:04
Датчик слежения, найденный в кортеже Дуды, могли установить спецслужбы РФ, - СМИ
20:03
OPINION
Без участия представителей власти "спецоперации" мародеров были бы невозможны
20:03
Обзор
Украинский след "Королевы Боудики": что посмотреть на выходных
19:50
Наземная операция в Газе будет продолжительной: министр обороны Израиля объяснил почему
19:45
РФ подготовила информационную атаку против министра обороны Умерова, - ГУР
19:28
Усик прилетел в Саудовскую Аравию. Здесь пройдет бой Фьюри – Нганну
19:28
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
19:22
Эксклюзив
Мишель заявил, что Украина обязательно получит 50 млрд евро от ЕС, – корреспондентка Еспресо
19:00
Обзор
Победные новости 611-го дня войны: в оккупированном Севастополе взорвался противоминный российский катер, а словенская фирма тайно поставляет в Украину беспилотники для наблюдения
18:56
Около 600 жителей области находятся в плену РФ, - Запорожская ОВА
18:49
OPINION
"Нам нужно создать Министерство Любви украинцев к украинцам", - Николай Княжицкий
18:49
Партизаны нашли российскую систему ПВО неподалеку Симферополя
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV