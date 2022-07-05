ПВО сбила 3 ракеты из 4, которые были выпущены из акватории Черного моря
Подразделениями противовоздушной обороны ПВК "Запад" сбиты три ракеты врага
Об этом сообщили в Официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Сообщается, что 5 июля, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря. Три из них были уничтожены силами ПВО.
- Напомним, что 5 июля кафиры обстреляли Хмельнитчину: один человек травмирован, погибших нет.
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