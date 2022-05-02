ПВО сбила 10 российских БПЛА "Орлан-10" за день

Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в facebook.



По данным пресс-службы, такие беспилотники являются самой популярной целью. Поскольку вертолеты и самолеты оккупантов пытаются не попадать в зону поражения.



"В основном авиация врага действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов. Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники "Орлан-10", которые в основном ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии кафиров",- говорится в сообщении.



Командование отмечает, что беспилотники считают российской разработкой, однако практически ничего российского в "Орлан-10" нет, вся "начинка" изготовлена за границей (США, Япония, Китай, Германия и др.).



"Не стоит недооценивать роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком препятствий. И он несет серьезную угрозу для наших войск", - сообщили в Командовании Воздушных сил.



Добавляют, что стоимость одного беспилотника составляет около 80-120 тысяч долларов.

В течение 1 мая в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили 10 российских атак, уничтожили два танка, 17 систем артиллерии, 30 единиц бронетехники и 10 автомобилей оккупантов.

На Востоке Украины 1 мая ВСУ отразили 5 вражеских атак, уничтожили 57 кафиров, их БПЛА, артиллерию, БТР и БМП.