ПВО сбил над морем российский беспилотник, летевший на Одесщину
Сегодня, 11 января, украинское ПВО ликвидировало российский беспилотник над Черным морем
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Направленный по Одесщине российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня сбит над морем силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - говорится в сообщении.
ПВО удачно сработало в полдень 11 января.
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