ПВО рядом с Луцком сбила летающий объект России, - ОВА

Об этом сообщила Волынская областная военная администрация в Facebook.



"По предварительной информации, ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется",- говорится в сообщении.

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