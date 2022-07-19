Об этом сообщает ряд российских медиа.

"В момент уничтожения истребителя-бомбардировщика по Алчевску вели огонь украинские РСЗО HIMARS и Су-34 оказался не в том месте не в то время в зоне работы ЗРК РФ по ракетам HIMARS", - говорится в сообщении "Военного осведомителя".

The Insider отмечает , что экипаж успешно катапультировался и был эвакуирован.

Утрату российского истребителя зафиксировал Oryx — один из самых авторитетных OSINT-ресурсов, собирающих данные о потерях военной техники во время войны в Украине.

"Российская ПВО ошибочно сбила собственный Су-34 вблизи Алчевска Луганской области", - говорится в сообщении экспертов.

The Insider считает, что на видео с фрагментами разбитого самолета редок Су-34М (М означает "модернизированный" – речь идет об образце с обновленной электронной системой, комплексами высокоточного вооружения и набором из нескольких подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой) с бортовым номером RF-95890 из состава 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Эксперт Виталий Трубников тоже считает , что это самолет Су-34, который пропагандисты РФ сравнивают с американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35.

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