ПВО, ракеты, артиллерия и дроны. Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, - СМИ
Итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца – это будет сделано в течение двух недель
Об этом сообщает Corierre della Sera.
Итальянские СМИ уверяют, что противовоздушная оборона Украины будет существенно усилена, поскольку зенитно-ракетный комплекс SAMP-T называют европейским аналогом системы Patriot. Он имеет дальность 100 км и способен сбивать баллистические цели.
Кроме ранее заявленных ЗРК большой дальности SAMP-T и средней Aspide, в ВСУ поступит определенное количество артиллерии неозвученного типа.
По данным издания, также в новый пакет помощи должна войти партия дронов-камикадзе Hero-30, имеющих израильские комплектующие. Доподлинно неизвестно, согласовал ли такую передачу Израиль, ранее отказывавший Украине в вооруженной помощи.
Как отмечает Corierre della Sera, это уже шестой указ итальянского правительства о предоставлении Украине оружия, которое Италия примет в течение следующих двух недель. При этом издание отмечает, что лозунг среди партнеров Запада изменился: от "помочь их спасти" он перешел к "помочь им победить".
"Италия будет продолжать выполнять свою роль в поддержке атакованного Россией народа Украины", – заверил замминистра обороны Италии Маттео Перего.
Он отметил, что сотрудничество с Киевом будет менее заметным, но не менее важным.
"Помимо тренировок украинских Вооруженных Сил на территории Италии, Рим оказывает особую помощь украинским военным, работающим на поле боя: их операции против россиян управляются "дистанционно" благодаря разведывательной информации и спутниковым системам", - отметил Перего.
- Напомним, 22 января глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что страна вместе с Францией планирует передать Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T. Также добавил, что "планируются другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально".
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