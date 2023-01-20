"ПВО, ПВО и еще раз ПВО": Германия анонсировала весенний пакет помощи Украине на €1 млрд
На встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о весеннем пакете военной поддержки Украины, сумма которого составит €1 млрд
Об этом министр обороны Германии заявил во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, передает корреспондент Укринформа.
"Мы говорим в целом о весеннем пакете стоимостью более 1 млрд евро", - сказал он и добавил: "Приоритет №1 – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. Особенно учитывая боеприпасы".
Как отметил Борис Писториус, ФРГ отправит в Украину систему Patriot, еще 7 САУ Gepard, системы Iris-T SLM и управляемые ракеты к ним. В частности, будет организована логистика и обучение украинских защитников на БМП и Patriot, оно начнется в конце января.
- 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".
- На встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил , что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".
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