Об этом министр обороны Германии заявил во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, передает корреспондент Укринформа.

"Мы говорим в целом о весеннем пакете стоимостью более 1 млрд евро", - сказал он и добавил: "Приоритет №1 – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. Особенно учитывая боеприпасы".

Как отметил Борис Писториус, ФРГ отправит в Украину систему Patriot, еще 7 САУ Gepard, системы Iris-T SLM и управляемые ракеты к ним. В частности, будет организована логистика и обучение украинских защитников на БМП и Patriot, оно начнется в конце января.

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".

На встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил , что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".

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