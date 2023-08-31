ПВО прикрывает только Москву: в ISW объяснили причины успеха атаки дронов в Пскове

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, говорится в отчете ISW.

Сообщается, что украинские силы уничтожили четыре российских самолета Ил-76 во время удара беспилотников по российскому аэродрому в Псковской области в ночь с 29 на 30 августа.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов заявил, что в результате удара БПЛА были уничтожены 4 российских Ил-76, и, возможно, повреждены еще 2 самолета на аэродроме Псков, но не прокомментировали характер удара и не взяли на себя ответственность за него.

Геолоцированные кадры и российские источники подтвердили факт удара и уничтожения как минимум двух российских самолетов Ил-76.

Российские "военкоры" утверждают, что по аэродрому Пскова было нанесено удар более 2о украинских дронов.

Российские источники, в том числе в Минобороны РФ, заявили, что системы ПВО и РЭБ также сбивали беспилотники над Орловской, Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Брянской и Московской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО отразила массированный удар украинских беспилотников по Центральному федеральному округу (крупному административному округу, включающему Москву, но не Псков). Также он рассказал, что, по крайней мере, один из БПЛА направлялся в сторону Москвы, что, возможно, позволяет предположить, что российские власти могли сначала считать, что ВСУ якобы намеревались нанести удар по Москве или региону вокруг нее.

Эксперты считают, что российские силы, возможно, сосредоточили свою ПВО на прикрытии Москвы, и "как-то не заметили необычно большое количество украинских дронов, которые, как сообщается, нанесли удар по аэродрому Пскова".

Также в публикации говорится, что беспилотники, сбитые российской ПВО над шестью другими областями, скорее всего, направлялись в Москву или Псковскую область и, вероятно, не являлись частью вероятных усилий Украины по ударам по целям в других областях РФ.

Российские пропагандисты и "военкоры" подвергли критике силы РФ за их неспособность защитить российскую территорию и военные объекты, одновременно критикуя недавние усилия Минобороны по цензуре. Связанный с Кремлем российский военный блоггер заявил, что украинский удар по аэродрому Псков свидетельствует о том, что российская ПВО не адаптировалась к защите от повторяющихся ударов украинских беспилотников, в отличие от того, как адаптировалось российское ПВО в оккупированном Крыму. "Военкор" также раскритиковал российские власти за то, что они не держат дорогие военные самолеты в ангарах.

Другой известный российский военный блогер выразил обеспокоенность тем, что на западе РФ не будет безопасных мест из-за растущих технических возможностей Украины и предположил, что российские силы должны учитывать это при обеспечении безопасности военных и стратегических объектов.

Однако другой "военкор" отметил, что требования к российским властям по обеспечению безопасности и защите аэродромов находятся на "качественно другом уровне" по сравнению с тем, что было раньше.

Российские источники также подвергли сомнению недавние усилия Минобороны РФ по цензуре, отметив необходимость правдивости и честности в освещении якобы украинских ударов по территории России, включая одного российского "военкора", раскритиковавшего официальные российские телеканалы за то, что они не сообщали об украинских ударах.

Известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выразил свое возмущение в ответ на удар беспилотника и раскритиковал российскую элиту, призывающую Кремль "заморозить" войну против Украины и вести переговоры, чтобы спасти российскую экономику.