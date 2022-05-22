Об этом сообщило Воздушное командование "Центр".

"Сегодня 22 мая около 13:00 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирской области. Четыре крылатых ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр". Три ракеты ликвидированы авиацией, и одна подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что Житомирщину атаковали с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Рашисты второй раз за три дня ударили ракетами по Малину Житомирской области.

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