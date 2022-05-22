ПВО обезвредила четыре крылатые ракеты, выпущенные Россией по Житомирщине.
Четыре крылатые ракеты, которые Россия выпустила по Житомирщине, были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр"
Об этом сообщило Воздушное командование "Центр".
"Сегодня 22 мая около 13:00 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирской области. Четыре крылатых ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр". Три ракеты ликвидированы авиацией, и одна подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения" , – говорится в сообщении.
Сообщается, что Житомирщину атаковали с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.
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