ПВО ночью сбила три ударных дрона и четыре российские крылатые ракеты
Ночью 4 июня силы и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили четыре российские крылатые ракеты и три ударных дрона
Об этом в telegram сообщают Воздушные силы.
"Оккупанты продолжают ночные атаки по территории Украины беспилотниками и крылатыми ракетами по военным объектам и объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Известно, что с 01:00 по 04:00 4 июня враг применил пять иранских ударных БПЛА Shahed из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенных из шести стратегических бомбардировщиков Ту- 95мс из района Каспия.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона.
- В ночь на воскресенье, 4 июня, российская армия атаковала Украину ракетами, запущенными из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и БПЛА.
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