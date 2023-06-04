ПВО ночью сбила три ударных дрона и четыре российские крылатые ракеты

Об этом в telegram сообщают Воздушные силы.

"Оккупанты продолжают ночные атаки по территории Украины беспилотниками и крылатыми ракетами по военным объектам и объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Известно, что с 01:00 по 04:00 4 июня враг применил пять иранских ударных БПЛА Shahed из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенных из шести стратегических бомбардировщиков Ту- 95мс из района Каспия.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона.