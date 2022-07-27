Об этом пишет проправительственный российский телеграм-канал "Военный осведомитель".

Он отмечает две проблемы. Первая – последствия обстрела моста имеют накапливающийся эффект, то есть каждое последующее попадание наносит больше вреда, чем предыдущее, не только за счет новых повреждений, но и из-за ослабления конструкции полотна. Вторая - альтернативы в лице понтонов/паромов уязвимы к огню противника в разы больше капитального моста, достаточно одной ракеты GMLRS для выведения их из строя.

"Вынуждены констатировать, что проблема с поступательными попытками ВСУ отрезать правобережную группировку ВС РФ от поставок не решается. Ставка на ПВО не оправдалась, а попытки наведения альтернативных переправ и бесконечного ремонта лишь отсрочат печальный конец, если не предпринимать никаких шагов по уничтожению огневых средств противника" , – говорится в сообщении.

19 июля ВСУ ударили по вражеским позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне , который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Еспресо заявил , что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

27 июля украинские военные подтвердили, что нанесли удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. Оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту и организации альтернативных паромных или понтонных переправ.

В ОК "Юг" отмечают, что ВСУ закрепили контроль над транспортными артериями оккупированных территорий на Юге Украины

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