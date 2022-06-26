ПВО над Одесчиной уничтожило 2 вражеские ракеты

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграмм.

"На подлете в Одессу подразделение ПВО уничтожило две вражеские ракеты", – написал он.

Согласно официальному сообщению ОК "Юг" в телеграммах , под прикрытием грозы враг атаковал Одесчину двумя противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпустив их из берегового ракетного комплекса "Бастион". Комплекс находится на территории временно оккупированного Крыма.

"Но силы противовоздушной обороны наготове в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете в Одессу", - отметили в оперативном командовании.

Напомним, на острове Змеиный продолжались активные действия военной операции по задействованию разнородных сил и видов вооружения, их результаты уточняются.

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