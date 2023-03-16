ПВО над Белгородом сбила две ракеты, губернатор заявил о повреждении домов
Губернатор Белгородской области утверждает, что ПВО над регионом сбила 2 ракеты, в результате чего в Белгороде повреждены фасады админзданий и домов
Об этом сообщил губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме.
"Ночью снова сработала ПВО. Есть повреждения фасадов административных и жилых зданий в городе Белгороде", - написал Вячеслав Гладков.
Отмечается, что россияне не пострадали, на месте работают оперативные службы.
- Напомним, в среду, 15 марта, в Белгородской области РФ под обстрел попали населенные пункты Червоное и Новая Таволжанка, местные власти обвинили ВСУ.
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