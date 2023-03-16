ПВО над Белгородом сбила две ракеты, губернатор заявил о повреждении домов

Об этом сообщил губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме.

"Ночью снова сработала ПВО. Есть повреждения фасадов административных и жилых зданий в городе Белгороде", - написал Вячеслав Гладков.

Отмечается, что россияне не пострадали, на месте работают оперативные службы.