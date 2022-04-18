ПВО на Востоке за сутки сбили истребитель Су-30, беспилотник "Орлан" и 10 танков оккупанта, - ООС
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю
Об этом идет речь в ежедневном отчете Операции Объединенных Сил.
"В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - сказано в сообщении ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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