Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина на авиабазе "Рамштайн".

По словам чиновника, Украина срочно нуждается в помощи союзников, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и войска от ракетной угрозы России.

"Сейчас на сегодняшней встрече Контактной группы мы сосредоточимся на трех ключевых областях: ПВО, боеприпасы и средства поддержки", - сказал Остин перед заседанием.

Глава Пентагона отметил, что в целом участники Контактной группы предоставили Украине помощь на сумму более 55 миллиардов долларов, что в десять раз больше с момента первой встречи.

"В начале этой недели, США объявили о новом пакете помощи Украине стоимостью 325 миллионов долларов. Мы уже предоставили Украине более 35 миллиардов долларов на помощь по безопасности с начала полномасштабного вторжения России. В этот последний пакет мы включили больше боеприпасов для HIMARS, дополнительные 155-миллиметровые. и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также важные средства борьбы с броней", - рассказал Остин.

Первая встреча в формате "Рамштайн" состоялась почти год назад – 26 апреля 2022 года. По словам главы Пентагона, союзники будут поддерживать Киев столько, сколько понадобится для того, чтобы вытеснить врага.

"Мы отвергаем мрачное видение Путиным мира, где тираны нападают на своих мирных соседей и пытаются навязать самопровозглашенные сферы влияния под дулом оружия. Вместе мы позаботимся о том, чтобы у Украины было то, что ей нужно, чтобы жить в свободе", - сказал он. Остин.