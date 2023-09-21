"ПВО для Украины – среди топовых вопросов": Зеленский о тематике переговоров в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня важны переговоры в Вашингтоне, а одним из важнейших вопросов будет предоставление ПВО для ВСУ
Об этом Зеленский написал в телеграмме .
"Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все. Я благодарен спасателям, которые мгновенно приступили к ликвидации последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем , чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала", - подчеркнул украинский лидер.
Зеленский будет просить в Вашингтоне больше противовоздушной обороны для защиты мирных украинских населенных пунктов и техники на передовую. Также среди важных вопросов будет введение большего количества санкций на страну-агрессору.
"Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой.
Российский террор должен проиграть", – призвал президент Украины.
- Напомним, Владимир Зеленский 18 сентября начал визит в США. Он, в частности, принял участие в работе 78 сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел ряд встреч с иностранными лидерами. 21 сентября Зеленский посетит с визитом Вашингтон, где выступит в конгрессе, а в Белом доме встретится с Джо Байденом.
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