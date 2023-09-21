"ПВО для Украины – среди топовых вопросов": Зеленский о тематике переговоров в Вашингтоне

Об этом Зеленский написал в телеграмме .

"Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все. Я благодарен спасателям, которые мгновенно приступили к ликвидации последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем , чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский будет просить в Вашингтоне больше противовоздушной обороны для защиты мирных украинских населенных пунктов и техники на передовую. Также среди важных вопросов будет введение большего количества санкций на страну-агрессору.

"Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой.

Российский террор должен проиграть", – призвал президент Украины.