ПВО, бронетехника и зимнее снаряжение. Парламент Швеции одобрил передачу Украине военной помощи на рекордные $287 млн
Риксдаг (парламент Швеции) в четверг принял решение разрешить правительству передать Украине в течение 2022 года оборонных материалов на максимальную сумму более 3,0078 миллиарда шведских крон (более 287 миллионов долларов)
Об этом сообщает "Европейская правда".
В пакет помощи входят системы противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехника, индивидуальное снаряжение, в том числе зимние комплекты одежды и средства защиты тела, оборудование для наведения пушек, палатки и маскировочные сетки.
Парламент Швеции подчеркивает, что решение было принято, несмотря на то что вопрос был вынесен менее чем за два рабочих дня до его рассмотрения.
Как ранее говорил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, этот пакет военной помощи Украине является крупнейшим с начала полномасштабной войны РФ против Украины: его сумма на 1 миллиард крон больше всех предыдущих пакетов, вместе взятых.
"Очевидно, что Украина хорошо защищается от российского наступления, далеко за пределами ожиданий, и частичным объяснением этого является то, что они получают широкую поддержку со стороны других стран", - заявил Кристерссон накануне.
Также о весомом пакете военной помощи со стороны Швеции во время заседания в формате "Рамштайн" накануне сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное