Об этом сообщает "Европейская правда".

В пакет помощи входят системы противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехника, индивидуальное снаряжение, в том числе зимние комплекты одежды и средства защиты тела, оборудование для наведения пушек, палатки и маскировочные сетки.

Парламент Швеции подчеркивает, что решение было принято, несмотря на то что вопрос был вынесен менее чем за два рабочих дня до его рассмотрения.

Как ранее говорил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, этот пакет военной помощи Украине является крупнейшим с начала полномасштабной войны РФ против Украины: его сумма на 1 миллиард крон больше всех предыдущих пакетов, вместе взятых.

"Очевидно, что Украина хорошо защищается от российского наступления, далеко за пределами ожиданий, и частичным объяснением этого является то, что они получают широкую поддержку со стороны других стран", - заявил Кристерссон накануне.

Также о весомом пакете военной помощи со стороны Швеции во время заседания в формате "Рамштайн" накануне сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

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