ПВО, боевые дроны, артиллерия и боеприпасы: Резников призвал партнеров усилить поддержку Украины
Потерпев поражение на поле боя, Россия пытается вызвать гуманитарный кризис в Украине и атакует энергетическую инфраструктуру, их цель – спровоцировать новую волну беженцев
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Украинская армия завершает деоккупацию правого берега Днепра. Освободила Херсон, около 200 городов и сел. Это результат не только стратегии украинского военного командования, но и совместная с нашими партнерами победа. Россияне украли в Херсоне все, что могли взять. Нам нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону
Он озвучил потребности Украины:
- Увеличить количество IRIS-T и NASAMS.
- Получить HAWK и Crotale в достаточном количестве.
- Принять и выполнить решение по SAMP-Т.
- Получить разведывательные и боевые БПЛА + защиту от беспилотников.
Также он подчеркнул и общие потребности ВСУ:
- Увеличить количество артиллерии;
- Обеспечить стабильные поставки боеприпасов;
- Сформировать и ввести боеспособные резервы.
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