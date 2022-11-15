Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Украинская армия завершает деоккупацию правого берега Днепра. Освободила Херсон, около 200 городов и сел. Это результат не только стратегии украинского военного командования, но и совместная с нашими партнерами победа. Россияне украли в Херсоне все, что могли взять. Нам нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону

Он озвучил потребности Украины:

Увеличить количество IRIS-T и NASAMS.

Получить HAWK и Crotale в достаточном количестве.

Принять и выполнить решение по SAMP-Т.

Получить разведывательные и боевые БПЛА + защиту от беспилотников.

Также он подчеркнул и общие потребности ВСУ:

Увеличить количество артиллерии;

Обеспечить стабильные поставки боеприпасов;

Сформировать и ввести боеспособные резервы.

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