ПВО, боеприпасы и разведданные: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд
9 мая США предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере $1,2 млрд для усиления ПВО, обеспечения артснарядами, запчастями и разведданными
Об этом сообщает AP.
По данным источников, пакет включает в себя беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK. О нем будет объявлено во вторник, 9 мая.
По словам официальных лиц, в него также войдут ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего обслуживания и запасных частей разной техники.
По данным американских чиновников, учитывая этот пакет с начала полномасштабного российского вторжения США, уже оказали Украине военную помощь почти на $37 млрд.
Помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей обеспечение потребностей безопасности Украины в долгосрочной перспективе. В отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, которые чаще отправляются в Украину со складов Пентагона, чтобы их можно было быстро доставить, эти деньги должны быть потрачены в ближайшие месяцы или даже лет на обеспечение будущих потребностей безопасности Украины.
- Напомним, в США уверены , что ПВО Украины сбило российскую ракету "Кинжал" комплексом Patriot.
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