Об этом сообщает AP.

По данным источников, пакет включает в себя беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK. О нем будет объявлено во вторник, 9 мая.

По словам официальных лиц, в него также войдут ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего обслуживания и запасных частей разной техники.

По данным американских чиновников, учитывая этот пакет с начала полномасштабного российского вторжения США, уже оказали Украине военную помощь почти на $37 млрд.

Помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предусматривающей обеспечение потребностей безопасности Украины в долгосрочной перспективе. В отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, которые чаще отправляются в Украину со складов Пентагона, чтобы их можно было быстро доставить, эти деньги должны быть потрачены в ближайшие месяцы или даже лет на обеспечение будущих потребностей безопасности Украины.