ПВО, БМП, ракеты для HIMARS: США объявили о пакете военной помощи Украине более чем на $2 млрд
В пятницу, 3 февраля, Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает "Европейская Правда" .
"Сегодняшний пакет помощи включает в себя критически важные системы противовоздушной защиты, которые помогут Украине защитить своих людей, а также бронированные машины и дополнительное оборудование, включая противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем HIMARS", - сказал генерал Райдер.
Новий пакет включает 250 единиц Javelin, 155-мм артиллерийские боеприпасы, 120-мм минометные мины, 190 тяжелых пулеметов с боеприпасами, два зенитных ракетных комплекса среднего радиуса действия HAWK, 4 радара воздушной разведки, 20 контрбатарейных радаров, зенитные пушки и боеприпасы к ним.
- Ранее CNN сообщило, что пакет будет состоять из оружия и снаряжения стоимостью $500 млн, взятых непосредственно из запасов США, и товаров на около $1,7 млрд, закупленных у военных подрядчиков, известных как Инициатива содействия безопасности Украины.
- Кроме того, по данным CNN, США не склонны передавать Украине свои истребители F-16, но не высказывали возражений по предоставлению таких самолетов странами-союзниками.
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