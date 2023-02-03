Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает "Европейская Правда" .

"Сегодняшний пакет помощи включает в себя критически важные системы противовоздушной защиты, которые помогут Украине защитить своих людей, а также бронированные машины и дополнительное оборудование, включая противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем HIMARS", - сказал генерал Райдер.

Новий пакет включает 250 единиц Javelin, 155-мм артиллерийские боеприпасы, 120-мм минометные мины, 190 тяжелых пулеметов с боеприпасами, два зенитных ракетных комплекса среднего радиуса действия HAWK, 4 радара воздушной разведки, 20 контрбатарейных радаров, зенитные пушки и боеприпасы к ним.