ПВО безупречно справилось с массированным обстрелом россиян, - Игнат о ракетных ударах 23 ноября
В течение 23 ноября Россия выпустила по территории Украины около 70 ракет. Более 50 были сбиты нашими защитниками
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона .
"С массированным острием безупречно справилась противовоздушная оборона. С теми силами и средствами, которые есть у нас, делать такие результаты – это геройские поступки всех защитников неба", – отметил военный.
По его словам, очень широкий спектр вооружения и личного состава, задействованного к отражению нападения с воздуха - это и истребительная авиация, и зенитно-ракетные войска, и мобильные огневые группы по ПЗРК.
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