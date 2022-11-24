Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона .

"С массированным острием безупречно справилась противовоздушная оборона. С теми силами и средствами, которые есть у нас, делать такие результаты – это геройские поступки всех защитников неба", – отметил военный.

По его словам, очень широкий спектр вооружения и личного состава, задействованного к отражению нападения с воздуха - это и истребительная авиация, и зенитно-ракетные войска, и мобильные огневые группы по ПЗРК.