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Обновлено

ПВО Avenger, дополнительные Bradley, Stryker, боеприпасы к HIMARS: Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,5 млрд

20 января, 2023 пятница
01:39
война с Россией Пентагон

Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2,5 млрд долларов

Об этом говорится на сайте министерства обороны США.

В пакет помощи вошли 8 систем ПВО Avenger, 59 дополнительных бронемашин Bradley и 90 Stryker, 350 бронемашин Humvee, 53 машины с защитой от мин MRAP, боеприпасы к HIMARS, артиллерии и многое другое.

Также содержимое пакета помощи ранее уточнил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Полный список помощи содержит:

  • дополнительные ракеты для NASAMS
  • 8 систем ПВО Avenger
  • 59 Bradley + 590 противотанковых ракет
  • 90 бронемашин Stryker
  • 53 машины с защитой от мин MRAP
  • 20 тысяч снарядов до 155-миллиметровой арты
  • 11800 минометных 120-миллиметровых снарядов
  • дополнительные ракеты для HIMARS
  • 12 машин для боеприпасов
  • 6 командно-штабных машин
  • 22 тактические машины для транспортировки оружия
  • противорадиолокационные ракеты HARM
  • около 2 тыс. противотанковых ракет
  • 3 млн патронов стрелкового оружия
  • взрывное оборудование
  • противопехотные мины Claymore
  • приборы ночного видения
  • запчасти и другое снаряжение

В минобороны США добавили, что общая сумма безопасности помощи Соединенных Штатов Украины составляет более 27,4 миллиарда долларов от начала правления администрации Байдена, включая более 26,7 млрд долларов от начала
полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года.

  • Накануне, 19 января, Associated Press сообщала, что США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, сумма которого может составить $2,6 млрд.

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Мир
США
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