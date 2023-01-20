Об этом говорится на сайте министерства обороны США.

В пакет помощи вошли 8 систем ПВО Avenger, 59 дополнительных бронемашин Bradley и 90 Stryker, 350 бронемашин Humvee, 53 машины с защитой от мин MRAP, боеприпасы к HIMARS, артиллерии и многое другое.

Также содержимое пакета помощи ранее уточнил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Полный список помощи содержит:

дополнительные ракеты для NASAMS

8 систем ПВО Avenger

59 Bradley + 590 противотанковых ракет

90 бронемашин Stryker

53 машины с защитой от мин MRAP

20 тысяч снарядов до 155-миллиметровой арты

11800 минометных 120-миллиметровых снарядов

дополнительные ракеты для HIMARS

12 машин для боеприпасов

6 командно-штабных машин

22 тактические машины для транспортировки оружия

противорадиолокационные ракеты HARM

около 2 тыс. противотанковых ракет

3 млн патронов стрелкового оружия

взрывное оборудование

противопехотные мины Claymore

приборы ночного видения

запчасти и другое снаряжение

В минобороны США добавили, что общая сумма безопасности помощи Соединенных Штатов Украины составляет более 27,4 миллиарда долларов от начала правления администрации Байдена, включая более 26,7 млрд долларов от начала

полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года.

Накануне, 19 января, Associated Press сообщала, что США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, сумма которого может составить $2,6 млрд.

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