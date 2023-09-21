ПВО, артсистемы и дальнобойные ракеты: Зеленский в Пентагоне встретился с Остином
В четверг, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с главой Пентагона Ллойдом Остином
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Основной темой переговоров было продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии, которая уже достигла $46 млрд.
Стороны обсудили поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения. Президент также отметил важность усиления украинской ПВО.
В ходе встречи также поднимались вопросы дальнейшей интенсификации развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США, создания хабов для ремонта вооружения и артиллерийских систем западного образца.
- Владимир Зеленский 18 сентября начал визит в США. Он, в частности, принял участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел в Нью-Йорке переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Также Зеленский встретился с президентом Бразилии.
- Кроме того, в Нью-Йорке Зеленский получил премию Atlantic Council Global Citizen Awards - ею отмечают выдающихся людей, вносящих вклад в улучшение мира.
- В ходе встречи с американскими конгрессменами в Капитолии президент Владимир Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.
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