ПВО, артсистемы и дальнобойные ракеты: Зеленский в Пентагоне встретился с Остином

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Основной темой переговоров было продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии, которая уже достигла $46 млрд.

Стороны обсудили поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения. Президент также отметил важность усиления украинской ПВО.

В ходе встречи также поднимались вопросы дальнейшей интенсификации развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США, создания хабов для ремонта вооружения и артиллерийских систем западного образца.