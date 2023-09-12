ПВО, артиллерия, техника: Зеленский сообщил о подготовке усиления помощи от Германии

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок – она была с визитом в Украине, встретился с ней сегодня в Киеве. Очень важно, что партнеры слышат потребности нашего государства, наших воинов, защиты нашей энергетики. Я уверен - будет результат", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что происходит продвижение по дополнительным системам ПВО и с другими партнерами.

Кроме того, Зеленский сообщил о совещании с министром обороны Рустемом Умеровым, первым его заместителем Александром Павлюком и вице-премьером Михаилом Федоровым по обеспечению украинских военных.

"Конкретные потребности наших боевых бригад – они должны обеспечиваться максимально быстро, и для этого весь учет должен быть цифровизирован. Вообще бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше, и точно не должно быть разницы между подаваемыми в отчетах здесь, в центре, и тем, в чем реально нуждаются ребята на "нуле". Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета, министерство цифровизации помогает", - сказал Зеленский.

Также президент прокомментировал удары РФ по городам Украины.

"Сегодня с утра разные украинские города, области потерпели российские удары. Никополь - жестокие российские обстрелы, артиллерия. Очаков Николаевской области, Херсон и другие города и села Херсонщины, Пологовский район Запорожской области, Донетчина. Покровский район, Бахмутский, Волновахский и другие. Черниговщина, Сумщина, Кривой Рог – ракетный удар. Очередной налет "шахедов". Когда на части территории нашего государства тишина и относительное спокойствие, мы должны всегда помнить о той нашей земле, о тех наших городах и селах, которые почти постоянно под огнем. Хотя сегодня уже и 565-й день этой войны, мы все, каждый и каждая в Украине, должны быть сосредоточены на обороне государства так же, как и в первые дни", - подчеркнул Зеленский.