Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хочу поблагодарить Швецию, которая сегодня объявила существенный пакет военной помощи Украине на 287 миллионов долларов. В него входят ключевые средства, в частности системы противовоздушной обороны, которые усилят способность Украины защищать себя от продолжающихся безжалостных ударов России", - отметил Остин.

По его словам, Испания пообещала прислать еще две пусковые установки Hawk и ракеты к ним, а Канада объявила о последнем транше в 500 миллионов долларов помощи и "остается одним из самых больших доноров зимнего снаряжения", о чем уже объявлялось ранее.

"Германия продлила крайне нужные поставки противовоздушных средств, артиллерии и боеприпасов для РСЗО. Греция объявила о важной передаче артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров", - перечислил глава Пентагона.

Кроме того, Польша обязалась поставить дополнительное артиллерийское и противотанковое вооружение, а также средства противовоздушной обороны малой дальности.

"Вся эта помощь будет иметь важное значение – как и координация нашей помощи, которую позволяет эта Контактная группа", – подытожил Остин.

Напомним, 16 ноября состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседании остается защита украинского неба.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb