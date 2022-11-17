ПВО, артиллерия, боеприпасы и зимнее снаряжение от шести стран: Пентагон об итогах "Рамштайна"
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на седьмом заседании Контактной группы по обороне
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Хочу поблагодарить Швецию, которая сегодня объявила существенный пакет военной помощи Украине на 287 миллионов долларов. В него входят ключевые средства, в частности системы противовоздушной обороны, которые усилят способность Украины защищать себя от продолжающихся безжалостных ударов России", - отметил Остин.
По его словам, Испания пообещала прислать еще две пусковые установки Hawk и ракеты к ним, а Канада объявила о последнем транше в 500 миллионов долларов помощи и "остается одним из самых больших доноров зимнего снаряжения", о чем уже объявлялось ранее.
"Германия продлила крайне нужные поставки противовоздушных средств, артиллерии и боеприпасов для РСЗО. Греция объявила о важной передаче артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров", - перечислил глава Пентагона.
Кроме того, Польша обязалась поставить дополнительное артиллерийское и противотанковое вооружение, а также средства противовоздушной обороны малой дальности.
"Вся эта помощь будет иметь важное значение – как и координация нашей помощи, которую позволяет эта Контактная группа", – подытожил Остин.
- Напомним, 16 ноября состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседании остается защита украинского неба.
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