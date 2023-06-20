Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

В связи со значительными убытками в Украине Wagner Group продолжает усилия по расширению кадрового резерва. 19 июня российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что вербовщики Вагнера распространяют сообщения в социальных сетях с призывами к лицам в возрасте от 21 до 35 лет с "игровым прошлым" присоединиться к компании, как специалистам по БПЛА. Издание отмечает, что от этих новобранцев не требуется ни одного военного опыта.

Главное управление разведки Украины (ГУР) также опубликовало 18 июня аудиозапись, на которой российский военный и его собеседник обсуждают возобновление кампании вербовки Вагнера из-за значительных потерь на поле боя в Украине. Сообщается, что новая рекрутинговая кампания Wagner Group рекламирует обучение с хорошо подготовленными инструкторами, страхование здоровья и жизни, современное оборудование и гарантии, что все новобранцы получат все обещанные выплаты.

Российское военное руководство продолжает полагаться на курсантов российских военных академий для укрепления безопасности пограничных регионов. 19 июня центр "Украинское сопротивление" сообщил, что курсанты третьего и четвертого курсов Санкт-Петербургской Михайловской военной артиллерийской академии в скором времени отправятся в приграничные районы после обучения с минометами и другими артиллерийскими системами. Центр отметил, что российского персонала, охраняющего приграничные районы, не хватает, и что развертывание курсантов, недавно окончивших военную академию, в значительной мере имеет целью компенсировать это.