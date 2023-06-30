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ПВК Вагнера продолжает вербовать наемников по всей России, несмотря на мятеж Пригожина, - ВВС

30 июня, 2023 пятница
07:12
Мир ЧВК Вагнера

ПВК Вагнера продолжает набирать бойцов по всей России, несмотря на результаты мятежа Пригожина - мобилизованные подписывают контракт с самой ПВК, а не с минобороны РФ

Об этом узнали журналисты BBC .

Журналисты издания позвонили по телефону в более чем 10 кадровых центров ПВК по всей Российской Федерации и узнали, что "ничего не изменилось" и набор продолжается.

Отмечается, что мобилизованные подписывают контракты с самой ПВК, а не с минобороны РФ.

"Это абсолютно никакого отношения к министерству обороны не имеет. Ничего не остановилось, мы продолжаем набирать", – сказал один из работников кадрового центра в Волгограде.

Этот же мужчина отметил, что зарегистрировавшиеся сегодня могут отправляться в пункт сбора уже на следующий день. Он также рассказал, что одним из возможных пунктов назначения является Беларусь.

В свою очередь представитель кадрового центра в Саратове утверждает, что мобилизованные доставляются на юг России, в населенный пункт Молькин, где находится учебный центр.

"Пока все по-прежнему. Ничего не изменилось. Все, как всегда, едут в Молькин, в учебный центр. Там получают всю информацию", - сказала она.

Мятеж Пригожина в России

11 июня Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все "добровольческие формирования" должны подписать контракт по минобороны РФ - одним из таких формирований должен был стать ПВК Вагнера.

В течение нескольких месяцев между финансистом ПВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ПВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ПВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует Пригожин.

А в минобороны РФ утверждали, что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.

В США считают, что заместитель командующего оккупационными войсками Сергей Суровикин заранее знал о планах главаря ПВК Вагнера Евгения Пригожина устроить мятеж в России. В Кремле отреагировали на такое заявление и сказали, что это просто "спекуляция".

29 июня издание FT писало, что командующего Воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа Пригожина. В России это опровергают, в частности, дочь Суровикина.

Россия
Война с Россией
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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