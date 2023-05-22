ПВК Вагнера наступать в Бахмуте уже не может, - боец ВСУ Иевлев
Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что ПВК Вагнера исчерпали свой наступательный потенциал в Бахмуте
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
Если не ошибаюсь, Пригожин еще в начале месяца заявлял, что выведет своих наемников из Бахмута 9 мая. Это была часть их ИПСО. Поскольку никто из Бахмута не выводил своих подразделений. Что касается регулярных российских войск, то есть четкое ощущение, что они больше боятся нашей армии. Мы это видим. Ведь подразделения регулярной российской армии не производят никаких наступательных действий", - пояснил Иевлев.
Боец ВСУ считает, что Силы обороны смогут удержать оборону Бахмута и ликвидировать наемников ПИК Вагнера в городе.
"Я считаю, что ПВК Вагнера уже не может проводить никаких наступательных действий в Бахмуте, а регулярная армия туда не зайдет. Ситуация в Бахмуте стала для россиян тупиком. Они там рисуют какие-то победы, которых нет. Мы успешно обороняемся. Поэтому я думаю, что россиян в Бахмуте мы уничтожим в ближайшее время", - добавил он.
- 20 мая главарь российского ПИК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечернем (20 мая) и утреннем (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город.
- Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
- 21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила , что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать россиян – врага в подконтрольной части города приходится обороняться.
- В тот же день командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские воины продвигаются по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.
- А спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул : украинские защитники в воскресенье продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. Кроме того, они продолжают удерживать юго-западный участок города.
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