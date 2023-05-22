ПВК Вагнера наступать в Бахмуте уже не может, - боец ВСУ Иевлев

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

Если не ошибаюсь, Пригожин еще в начале месяца заявлял, что выведет своих наемников из Бахмута 9 мая. Это была часть их ИПСО. Поскольку никто из Бахмута не выводил своих подразделений. Что касается регулярных российских войск, то есть четкое ощущение, что они больше боятся нашей армии. Мы это видим. Ведь подразделения регулярной российской армии не производят никаких наступательных действий", - пояснил Иевлев.

Боец ВСУ считает, что Силы обороны смогут удержать оборону Бахмута и ликвидировать наемников ПИК Вагнера в городе.

"Я считаю, что ПВК Вагнера уже не может проводить никаких наступательных действий в Бахмуте, а регулярная армия туда не зайдет. Ситуация в Бахмуте стала для россиян тупиком. Они там рисуют какие-то победы, которых нет. Мы успешно обороняемся. Поэтому я думаю, что россиян в Бахмуте мы уничтожим в ближайшее время", - добавил он.