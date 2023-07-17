Об этом он заявил в эфире Еспресо.

"Первая Троянская лошадь - это ядерное оружие. Лукашенко очень надеялся, что ядерное оружие станет гарантом, что на него никто не нападет и что он сможет править до смерти", - отметил общественный деятель.

Однако, как сообщил Бульба, Лукашенко не предусмотрел, что вместе с ядерным оружием согласно договору с Россией сразу заезжает военный контингент, потому что россияне не рассматривали ситуацию иначе, чем "ракеты плюс солдаты". По его словам, такая ситуация очень удивила белорусов.

"Любой транзит власти, который не будет нравиться России и она (Россия - ред.) сможет ввести свои войска и сказать международному обществу, что это сделано для того, чтобы ядерное оружие не попало в третьи руки", - сказал он.

Сергей Бульба отметил, что ПВК Вагнера – это такой же Троянский конь для Лукашенко.

"Мы не знаем, как так произошло, что Лукашенко предложил забрать колонну к себе и Путин сказал, чтобы тот забирал и сейчас мы такое "счастье" имеем. Никто не знает, что с этим делать. Население совершенно не удовлетворено, что гражданские, что военные белорусы", - отмечает Бульба.

Также, по его словам, все понимают, что это профессиональные войска с большим опытом, поэтому никому не нравится, но Лукашенко спрашивать мнения белорусов не собирается.