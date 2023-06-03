ПВК Вагнер завершает вывод своих войск из Бахмута. Там растет роль российских десантников, - британская разведка
В Бахмуте российское командование опрокидывает силы воздушно-десантных войск взамен вагнеровцам
Об этом говорится в строительстве британской разведки.
По данным британской стороны, российские воздушно-десантные войска играют все более важную роль в Бахмуте. Сейчас в этом районе действуют войска 76-й и 106-й дивизий, а также две отдельные бригады.
"НДС сильно деградировала по сравнению со своим "элитным" статусом до вторжения. Однако, российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще в отношении боеспособных подразделений в качестве свободного резерва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задействовав десантников для удержания линии фронта в Бахмуте, все российские силы, вероятно, будут менее гибки в реагировании на оперативные вызовы.
Что происходит в Бахмуте
20 мая главарь российского ПВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут .
25 мая террорист заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута.
По данным заместителя министра обороны Анны Маляр на вечер 31 мая, под контролем Сил обороны остаются окрестности города Бахмут в юго-западной части. Также ВСУ контролируют вход в сам город.
Согласно информации Маляр, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена, но оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов.
Утром 1 июня Пригожин выложил видео, где заявил, что основная часть его бойцов выходит в тыловые районы Бахмута.
2 июня Пригожин заявил , что пути ухода из Бахмута для его бойцов были заминированы представителями министерства обороны России.
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