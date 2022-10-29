Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Что касается Путина, то мы понимаем, что никаких переговоров о мире с ним невозможно вести, потому что у него одна цель – захват Украины. Ему переговоры нужны только для того, чтобы выиграть время, за которое он хочет успеть компенсировать потери, восстановить технический потенциал и боеспособность подразделений. А затем с новой силой начать боевые действия. Поэтому подобные разговоры - это исключительно фарс, но мы видим, что он комбинирует этот фарс с шантажом. То есть, это и ядерный шантаж, также удары по гражданским объектам, которые тоже являются элементами шантажа, чтобы заставить Украину капитулировать или пойти на какие-либо договоренности на условиях России. Конечно, мы понимаем, что этого не будет", - прокомментировал военный эксперт.

Александр Коваленко отметил, что Путин будет стремиться достичь своей цели через террор, а не через какие-то тактические или стратегические успехи, поэтому он будет продолжать терроризировать, а мы морально и психологически должны быть готовы к этому.

27 октября Путин назвал причиной полномасштабного вторжения отказ Киева от Минских соглашений и заявил, что Западу придется договариваться "о совместном будущем"

Мэтью Брайза, дипломат и экс-советник госсекретаря США, отметил, что Путин блефует в готовности применить ядерное оружие, а Шойгу пытается найти другие способы всех напугать.

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