"Путлер, намек понятен?": в Киеве появилась скульптура "Zaстрелись"

Об этом сообщил пользователь Facebook Владимир Яковлев на своей странице.

Скульптура представляет собой лицо Путина с пистолетом во рту и кулаком с пальцем на спусковом крючке.

"История знает, у военных преступников два "пути" - суд или... Путлер, намек понятный?", - говорится в подписи инсталляции.