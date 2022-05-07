"Путлер, намек понятен?": в Киеве появилась скульптура "Zaстрелись"
В Киеве напротив Бессарабского рынка установили временную скульптуру "Zaстрелись", посвященную президенту РФ Владимиру Путину
Об этом сообщил пользователь Facebook Владимир Яковлев на своей странице.
Скульптура представляет собой лицо Путина с пистолетом во рту и кулаком с пальцем на спусковом крючке.
"История знает, у военных преступников два "пути" - суд или... Путлер, намек понятный?", - говорится в подписи инсталляции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное