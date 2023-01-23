Путлер начал войну, чтобы окончить войну. Программа "Конец спецоперации" в 18:00
Русне снова померещилось: уничтожали сотнями Байрактары, Хаймарсы, уже до БМП "Брэдли" добрались
Второй шанс: зэки воюют в женской обуви. Больше о большом походе гнилой армии РФ расскажет и покажет Анна-Ева Мельник.
Смотреть эфир и комментировать можно здесь:
Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Конец спецоперации - это авторская программа. В ней журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.
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