Путлер начал войну, чтобы окончить войну. Программа "Конец спецоперации" в 18:00

Второй шанс: зэки воюют в женской обуви. Больше о большом походе гнилой армии РФ расскажет и покажет Анна-Ева Мельник.

Смотреть эфир и комментировать можно здесь:

Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Конец спецоперации - это авторская программа. В ней журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.