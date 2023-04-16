Чрезвычайно важная история, речь идет об огромном шпионско-секретном скандале. В частности, об огромной утечке информации, которая касается безопасности, без сомнения, всего цивилизованного человечества. Понимаем, что к этой проблеме уже подключились и российские кибердиверсанты, которые начинают клепать чуть ли не на колене какие-то дополнительные PDF-файлы. Это все превращается в хаос и кучу. Я хотел бы вас просить структурировать сейчас, что произошло с чрезвычайно мощным информационным взрывом.

Вы знаете, это не в первый раз. Мы помним так называемые утечки Сноудена, Асанжа, Мэннинга, Херша бесконечного и их предшественников исторических. В Америке достаточно широкий круг людей, имеющих доступ, работающих в серьезных структурах и ненавидящих Америку. Лучшие американские университеты, так называемая Лига Плюща, в которых еще с 1930-х годов преподают коммунистические или прокоммунистические профессора, выпускают поколения левой молодежи, вот один из таких врагов Пентагона и империалистической Америки и обнародовал такие документы секретные. Приблизительный круг этих людей известен. Несмотря на лейбл Top secret, это все же документы второго уровня секретности. Сразу скажу о планируемой военной операции, подчеркну, совместной военной операции США и Украины после того, что мы узнали, два месяца в Германии проходили так называемые штабные учения военного руководства Украины и США, фактически с участием первых лиц на финальном этапе, это Милли и Залужный. Это была фактически разработка совместной операции. Ни карты операции, ни направлений ударов, ни времени там нет. Эти документы доступны многим в конгрессе, потому что типаж этого документа – это справка, направленная из комитета руководящих штабов работникам, имеющим доступ, конгрессменам безопасности и обороны, ну там уже и их коллеги.

Собственно, Пентагон – это примерно сто человек, и вот среди них таких симпатиков авторитарных режимов всегда единицы найдутся.

Меня гнетет не столько факт обнародования, сколько их агрессивное использование левым крылом демократической партии, такими уважаемыми, как мы привыкли считать, изданиями, как The New York Times, Politico, и даже Washington Post.

Последние дни они просто кричат заголовками, что Пентагон не уверен в способности украинской армии совершить контрнаступление. Ну, во-первых, это не следует из этих документов. Вот конкретный принцип манипуляции, там есть датированное февралем предупреждение экспертов, что заканчиваются запасы для российских систем ПВО в Украине. И там же написано, какие отчаянные усилия из-за этого делает Пентагон. Во-первых, ищет по всему миру, где еще могли сохраниться эти советские боеприпасы. Во-вторых, усиленно направляет в Украину, а с февраля прошло много времени, мы помним это, новые современные системы противовоздушной обороны. А как это подается в статьях? А в статьях подается с огромными громкими заголовками: Пентагон говорит о слабости украинской обороны. То есть уже даже такое мошенничество, air defense – противовоздушная оборона, заменяется обороной. И все эти статьи базируются на их интерпретации, очень пристрастной, этих изданий, и заканчиваются одним выводом, что вероятно, даже в лучшем случае наступление не принесет желаемых результатов, поэтому не стоит ли вернуться к вопросу возможности переговоров, возможности перемирия, возможности какой-то сделки. Ну мы с вами помним, что есть две линии в администрации президента.

Да-да, и вот ключевой вопрос, как это может повлиять на готовность администрации президента Байдена, на Пентагон, так сказать, решить ключевые вещи для нашей безопасности. В частности, речь идет об F-16, об Abrams и дальнобойных ракетных системах ATACMS.

Во-первых, реакция на эти публикации. Вы послушайте, что говорит Блинкен. Он с чрезвычайной резкостью ежедневно повторяет, что ни в коем случае и никакго перемирия, потому что любое перемирие, любое прекращение огня будет способствовать только планам агрессора, даст им возможность перегруппироваться. Фактически мы видим, что он ведет дискуссию внутри своей администрации, давая отпор этому пакету. И я думаю, что вы совершенно правильно задали вопрос. И наверняка стоит задавать этот вопрос украинской стороне, которая наблюдает за всей вакханалией, которая ставит под сомнение успех украинской операции. Надо задавать вопросы на высшем уровне, Зеленскому. Дорогие друзья, вот вы дискутируете, вы обсуждаете способна ли украинская армия успешно завершить операцию, так вы же не посторонние, украинская армия проявляет уже более года невиданный героизм, невиданную сноровку своих командиров. Успех этих операций зависит исключительно от ваших решений, от снабжения современными видами оружия, прежде всего, дальнобойными ракетами и самолетами. Что же вы притворяетесь в этих статьях, что вы обсуждаете способна ли украинская армия? Вы обсуждаете, способны ли вы дать современное оружие Украине в нужном количестве. По-моему, такая формулировка вопроса поддержит наших сторонников в администрации того же Блинкена.

Я с вами согласен, с другой стороны, понимаем, что Россия сейчас разворачивает свой сценарий. Они запустили этот вот очередной антиконституционный набор в рекруты. Речь идет об электронных повестках и так далее. Мы понимаем, что значительная часть российских граждан не хочет ехать на войну в Украину, потому что они знают примерно в каком состоянии и в какого цвета кульке их вернут домой.

Да, это касается сейчас 30 миллионов военнообязанных. Все они внесены в этот электронный реестр. Фактически

Путин, не объявляя это формально, ввел в стране военное положение.

Удивительно, что тезисы авторов бесконечных статей в The New York Times, Politico и Washington Post совпадают с тезисами российских пропагандистов. Вы заметили, что недавно Соловьев начал озвучивать такие нарративы, что да, весеннее наступление Украины может завершиться частичным локальным успехом, но этот успех не решит исхода войны. И именно те же статьи говорят о том, что Украина может добиться небольших территориальных успехов, но это будет не решающий удар все равно. Ситуация стабилизируется, заморозится, и это будет продолжительный конфликт на истощение. Именно такого продолжительного конфликта и ищет Путин. Потому что столь длительный конфликт даст ему возможность оставаться у власти. Вы помните, он в одном своем обращении к федеральному собранию внес следующее предложение: а мы будем людей на фронте раз в полгода отправлять в отпуск на 24 дня. Звучит фраза "раз в полгода". То есть, в его воображении такая текущая позиционная война, он понимает, что ни на какое наступление или взятие Киева не способен, но вот он хочет сохранить такую тягучую позиционную войну, которая сохраняла бы его власть, не было бы его явного поражения, а была бы бесконечная, как вот у Орвелла в "1984" бесконечная война Евразии, которая собственно не угрожает власти Большого брата. И вот удивительно, что этот сценарий такой патовой ситуации совпадает со сценарием, о котором говорят все эти статьи в последнее время.

Во всяком случае, мы понимаем, что Россия уже перешла в формат ИГИЛа. Жестокое убийство, циничное убийство ножом украинского военнопленного засвидетельствовало, что собой сейчас представляет российская армия и какие порядки в ней.

Вы знаете, что господин Лавров собирается приехать на днях проводить заседание Совбеза. Вот я сейчас представляю этого военного преступника после обнародования этих ужасных преступлений, этот стиль поведения России, в дополнение к тем сотням военных преступлений, совершенных на оккупированных территориях,

эта картина председательствующего Лаврова на Совбезе – это будет символ просто падения Запада, его моральная гибель.

Я просто уверен, что это не может произойти. И запрет этому негодяю и таким, как он, появляться в Нью-Йорке, на Генассамблее, на территории ООН – это минимальная реакция, мне кажется, какая должна быть. Мое ощущение, что Запад просто еще даже не пришел в себя после того шока, который вызвали эти ужасающие кадры. Но звучат голоса о том, что необходимо выслать российского посла и, конечно, выполнить резолюцию конгресса об объявлении России страной – спонсором терроризма. Хотя это недостаточная формулировка. Какой к черту спонсор терроризма? Это самые настоящие террористы, это ИГИЛ. Вот и на этом фоне Трамп предлагает: а отдадим 10 областей ИГИЛ. А отдадим 10 американских штатов ИГИЛ, чтобы они там отрезали головы всем, кто ими недоволен.

То есть, если говорить о развертывании этой истории, понимаем, что видео появилось в сети, с какой целью его могли слить россияне? И что собой в целом представляло это ритуальное убийство?

Я думаю, даже прежде всего перед этим наступлением на своих мобиков. Это такой грубый циничный расчет. Вот видите, мы такие зверства творим, то украинцы, если вы попадете в плен, разъяренные этим, могут поступить так же с вами, поэтому воюйте, умирайте, но ни в коем случае не сдавайтесь в плен. Прежде всего такова была мотивация. Кроме того, это не нужная специальная мотивация, это звериная природа, ИГИЛ же зачем отрезает головы, не только для того, чтобы повлиять на какие-либо политические процессы, им это приятно, они получают от этого удовольствие. И известная группа, которая это делает, так называемая "Русич", это известное с нулевых годов неонацистское объединение в Санкт-Петербурге. Это к тезису о том, что Москва с каким-то нацизмом борется. Известен лидер этой группировки, точно не помню его фамилию. Я не удивился, что сегодня уже украинская разведка сообщила, что им практически известны исполнители. Они, конечно, будут наказаны и уничтожены, но не это важно, сейчас очень важна все же реакция Запада. Он проглотит это преступление или эти минимальные меры, полный запрет этим негодяям появляться в Организации Объединенных Наций или на других форумах, и конечно же объявление России государством – спонсором терроризма.

С какой целью, по вашему мнению, ездил президент Макрон в Пекин? Что было в публичной сфере и что было, так сказать, в сфере челночной и непубличной дипломатии?

То, что было в публичной сфере, уже достаточно понять то предательство, которое совершил Макрон. Но он же не скрывал, он заявил, что в конфликте между США и Китаем по вопросу Тайваня Франция не будет выбирать сторону и не будет участвовать. Во-первых, сама формулировка, Тайвань как бы ни при чем. Это тоже самое, как войну в Украине представить, как конфликт между США и Россией. Тайвань – это маленькая, блестящая, героическая страна Китайской республики. С точки зрения преемственности, это самая законная власть Китая, наследник Китайской республики, провозглашенной Сунь Ятсеном в 1913 году, а соответственно и наследник предыдущей стадии Китайской империи. Кроме того, это процветающее технологическое государство, ведь весь этот невероятный технологический успех Китая на 90% обеспечен Тайванем, который стал неким хабом трансфера западных технологий в Китай. И вот коммунистическое руководство, этот новый фюрер или новый китайский император пришел к власти, обещая, что вот назначьте меня на третий срок китайским императором, и я верну Тайвань в лоно так называемой родины. И он идет на откровенную войну против Тайваня, против Соединенных Штатов, против всего Запада.

И вот Макрон выбирает сторону, он выбрал сторону в этой войне, что значит неучастие.

А я вам скажу, закрытая сторона, она совершенно очевидна, Си загнал себя в угол, он собственно, я еще раз повторяю, совершил этот переворот внутриполитический, обещая Тайвань. Теперь он от этой позиции не может отказаться. Америка уже ясно выразила свою позицию, она будет защищать Тайвань. И первое, что она сделает в ближайшее время, не дожидаясь практической стадии атаки, высадки, она конечно начнется не в этом году, потому что требует достаточной подготовки, я думаю, что Америка пойдет на крайние экономические меры, она просто обрубит любое экономическое сотрудничество с Китаем. И это ужасно ударит и по американскому потребителю, их экономике, части Запада и Китаю.

Но это разрушит китайскую экономику или все же она сможет вывернуться из ситуации благодаря использованию почти бесконечных российских сырьевых ресурсов?

Сырья одного недостаточно, нужны технологии и куда они будут сбывать свою продукцию. Он договорился с Макроном, что Франция и плюс Макрон обещал ему затянуть Европейский Союз в то, что оставшись без американских технологий и американского рынка, Китай не будет изолирован, потому что Макрон торжественно заявил, что не будет участвовать в этом конфликте, следовательно, будет продолжать технологическое и экономическое сотрудничество с Китаем. Более того, последнее заявление Макрона показывает, что он пытается стать экономическим союзником Китая в борьбе против цивилизованного мира и весь Европейский Союз. Но ему это не удастся, против этого будет выступать новая Европа и, я думаю, что и Германию такая перспектива не вдохновляет. Макрон повторил судьбу французских президентов. Вы спрашиваете, чего добился на закрытой части Си. Того же, что и товарищ Сталин в 1944 году, когда он завербовал де Голля и в его лице всех будущих президентов Франции на десятки лет на особую роль Франции так называемую. Франция себя всегда позиционировала как определенного посредника в отношениях между Западом и Советским Союзом. Вот Советского Союза нет, и путинская Россия тоже представляет собой только жалкого вассала. И вот Франция нашла нового хозяина.

Российско-украинская тема там практически не поднималась, хотя Макрон декларативно заявлял, что он едет уговаривать Си повлиять на Путина. Напротив, между прочим, тон китайских медиа очень жесток по отношению к Украине в последнее время. Последняя статья была в South China Morning Post, там повторяются все нарративы российской пропаганды о том, что это агрессивное НАТО виновно в войне и так далее. Не надо ждать никакого звонка Си, меня даже удивлял такой ажиотаж, но он уже преодолен после последнего заявления Зеленского и руководителя Офиса Президента, какой звонок Си, что он даст Си. С теми же предложениями Макрон, Шольц и Драги приезжали в Киев еще 16 июня, их послали по адресу российского корабля.

Си играет на другой стороне, зафиксируем два положительных момента позиции Китая для Украины,

они вызваны не какой-то любовью к Украине, но своими геополитическими интересами. Китай резко выступает против использования ядерного оружия, резко и публично одергивает Путина, потому что он не заинтересован в распространении ядерного оружия. Он боится, что путинский ядерный шантаж приведет наконец к тому, что соседи Китая, опасаясь его этой территориальной экспансии, такие страны как Япония, Южная Корея, тот же Тайвань, сами немедленно приобретут ядерное оружие. Поэтому тут он отстаивает свои интересы и тут работает на Украину, а ядерный шантаж Путина никто уже не воспринимает. Ну и пока Китай не делает серьезных поставок тяжелого оружия в Россию, он выбрал дождаться конца этого решающего сражения. И посмотреть, на что способен Путин и на что способна Украина.