Путину выгоден голод в мире, ведь это дестабилизирует Европу, - дипломат Хара

Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"По большому счету Путину выгоден этот голод. Если агрессор разблокирует украинские порты, его поблагодарят и все, а если не разблокирует - это будет означать дестабилизацию в странах Ближнего Востока и Северной Африки. А это повлечет за собой дестабилизацию экономической и политической ситуации в Европе", – отметил Хара.

Дипломат предполагает, что до окончания войны разблокировать порты Украины не получится.

"Для России это символично, ведь до 10 миллионов украинцев замордовали во время Голодомора 1932-1933 гг., а в 2022-2023 гг. голод будет также. Думаю, мы не сможем открыть наши порты, пока война с Россией не закончится", - заметил Александр. Хора.

24 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует реальный риск глобального голода в 2022 году, а следующий год может быть хуже.

30 июня генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО зависит от Украины , ведь миру грозит продовольственный кризис из-за нападения страны-агрессорки Российской Федерации.

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