Путину выгоден голод в мире, ведь это дестабилизирует Европу, - дипломат Хара
Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что президенту страны-агрессору Российской Федерации Владимиру Путину выгоден голод в мире, ведь это дестабилизирует политическую и экономическую ситуацию в Европе
Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"По большому счету Путину выгоден этот голод. Если агрессор разблокирует украинские порты, его поблагодарят и все, а если не разблокирует - это будет означать дестабилизацию в странах Ближнего Востока и Северной Африки. А это повлечет за собой дестабилизацию экономической и политической ситуации в Европе", – отметил Хара.
Дипломат предполагает, что до окончания войны разблокировать порты Украины не получится.
"Для России это символично, ведь до 10 миллионов украинцев замордовали во время Голодомора 1932-1933 гг., а в 2022-2023 гг. голод будет также. Думаю, мы не сможем открыть наши порты, пока война с Россией не закончится", - заметил Александр. Хора.
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