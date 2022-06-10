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Путину верят 80,8% россиян, его действия одобряют более 78,3%, - Всероссийский центр изучения общественного мнения

10 июня, 2022 пятница
18:11
Мир

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты недавнего опроса среди населения России

Об этом сообщает Украинская Правда.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, несмотря на явные неудачи России в войне, 78% граждан РФ одобряют деятельность президента Путина. А 80% россиян доверяют ему.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов, Михаилу Мишустину – 63,5%, Геннадию Зюганову – 33,1%, Сергею Миронову – 29,2% опрошенных, Леониду Слуцкому – 17,9% Нечаеву – 10,1%, сообщает Центр.

Также сообщается, что показатель одобрения деятельности Путина с 30 мая по 5 июня 2022 года составил 78,3%.

Кроме того, уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства РФ за последнюю неделю составил 53,4% и 52,9% соответственно.

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