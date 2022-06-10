Об этом сообщает Украинская Правда.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, несмотря на явные неудачи России в войне, 78% граждан РФ одобряют деятельность президента Путина. А 80% россиян доверяют ему.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов, Михаилу Мишустину – 63,5%, Геннадию Зюганову – 33,1%, Сергею Миронову – 29,2% опрошенных, Леониду Слуцкому – 17,9% Нечаеву – 10,1%, сообщает Центр.

Также сообщается, что показатель одобрения деятельности Путина с 30 мая по 5 июня 2022 года составил 78,3%.

Кроме того, уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства РФ за последнюю неделю составил 53,4% и 52,9% соответственно.

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