"Путину верить нельзя, он знаменитый лжец": немецкий министр о разблокировании украинских портов
Россия использует особенно отвратительные войны, используя голод как оружие
Об этом во время визита в Киев отметил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, передает CNN.
Со своим украинским коллегой Николаем Сольским министр обсудил альтернативные пути экспорта зерна из Украины, подчеркнув, что "стоят эти пути безумных денег"."Украина была бы как камикадзе, полагаясь на слова Путина без надежных, эффективных военных гарантий безопасности украинских портов и кораблей. Я бы ни в коем случае не доверял словам Путина, он оказался знаменитым лжецом", – отметил Оздемир.
Кроме того, CNN привела данные ООН, по которым российская война в Украине из-за разрушительного влияния на глобальное продовольствие и цены может вызвать голод или близкие к голоду условия для 49 миллионов человек.
- Напомним, 8 июня пресс-секретарь Путина Песков призвал снять с России санкции, чтобы она могла поставлять зерно на международные рынки.
- 8 июня министр иностранных дел Италии Ди Майо заявил, что миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не снимет блокаду украинских портов.
- 7 июня псевдоруководитель Запорожской области признал, что Россия ворует украинское зерно.
- 7 июня Минагрополитики сообщило, что из-за блокады портов Украина экспортирует втрое меньше зерна, чем до войны.
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