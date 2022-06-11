"Путину верить нельзя, он знаменитый лжец": немецкий министр о разблокировании украинских портов

Об этом во время визита в Киев отметил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, передает CNN.

Со своим украинским коллегой Николаем Сольским министр обсудил альтернативные пути экспорта зерна из Украины, подчеркнув, что "стоят эти пути безумных денег".

"Украина была бы как камикадзе, полагаясь на слова Путина без надежных, эффективных военных гарантий безопасности украинских портов и кораблей. Я бы ни в коем случае не доверял словам Путина, он оказался знаменитым лжецом", – отметил Оздемир.

Кроме того, CNN привела данные ООН, по которым российская война в Украине из-за разрушительного влияния на глобальное продовольствие и цены может вызвать голод или близкие к голоду условия для 49 миллионов человек.