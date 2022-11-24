Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена нынешней власти в Украине не является целью российской "военной спецоперации" и указал, что Владимир Путин "об этом уже говорил".

Слова Пескова, вероятно, преследовали цель смягчить последствия от провоенного выступления вицеспикер совета федерации Константина Косачева, который заявил, что Россия "может нормализовать отношения с Украиной только после капитуляции украинского правительства".

"Эти два противоположных заявления смутили провоенное сообщество. Милблогер, связанный с ЧВК Вагнера, в ответ на заявление Пескова саркастически заметил, что Россия бесцельно ведет войну без четкой цели", - подчеркнули в ISW.

В то же время, специалисты указали, что похожая реакция внутри РФ была тогда, когда 215 украинских защитников Мариуполя обменяли на Виктора Медведчука и более 50 российских солдат.

Ранее ISW также сообщал, что российский экстремальный националистический идеолог Александр Дугин обвинил Путина в неполной преданности провоенной идеологии. Путин, как правило, пытался сбалансировать крайние националистические аргументы, чтобы заручиться поддержкой националистического сообщества, и более умеренный нарратив, чтобы сохранить поддержку остального русского населения. Российские военные неудачи и все большие жертвы, которые Путин требует от русского народа для продолжения своего катастрофического вторжения, делают его умышленное сокрытие целей войны и попытки балансировать риторику в острую рельефность, потенциально подпитывая недовольство среди критически важных групп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb