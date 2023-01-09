Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления в Украине и призывает не недооценивать влияние проводимой в Российской Федерации мобилизации. Безусловно, генсек НАТО хорошо знает, о чем он говорит. 2023 может стать не менее сложным для украинцев и Украины, чем 2022. Россию невозможно "умиротворить", и это уже хорошо поняли страны коллективного Запада.

Потому и растут оборонные бюджеты государств-членов НАТО, а с ними ужесточается риторика генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, представителей Соединенных Штатов, Великобритании и Европейского союза.

Однако всего этого Украине явно мало. Нам помогают ровно настолько, чтобы мы не проиграли. Но Украине нужна гораздо большая помощь. Пока что на Западе воздерживается от нее, считая, что, создавая у Путина иллюзию, что он может выиграть эту войну, сдерживают его от использования ядерного оружия.

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При этом все хорошо понимают, что когда война переходит в позиционное состояние, то это будет истощать не только Российскую Федерацию, но и Украину, которая и без того понесла большие потери за более чем 10 месяцев противостояния с российским военным монстром.

Западу, как и нам, нужна гарантия глобального мира и сохранение нынешнего мирового порядка. Но для нас очень важным фактором является и скорейшее присоединение к западному миру и его главным структурам – НАТО и Европейскому союзу, с чем наши партнеры не очень торопятся.

Западу, как и нам, нужна гарантия глобального мира и сохранение нынешнего мирового порядка. Но для нас очень важным фактором является и скорейшее присоединение к западному миру и его главным структурам – НАТО и Европейскому союзу, с чем наши партнеры не очень торопятся.

2023 год ставит перед Украиной вопрос – каковы военные перспективы в ближайшем будущем? Судя по всему, в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе рассчитывают на замену Путина вследствие внутренних политических процессов в России или из-за природных факторов.

Несмотря на то, что интенсивность военных поставок с Запада пока недостаточна, их все же хватает для того, чтобы сделать невозможным широкомасштабное наступление Российской Федерации на всех фронтах войны и помочь нам избежать гуманитарной катастрофы. Такова нынешняя реальность, и очень хотелось бы надеяться, что наши западные союзники изменят свои подходы в 2023 году.

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Для Украины очень важно, какие факторы смогли бы в перспективе вызвать перелом на фронте, ускорив этим скорейшее поражение российских агрессоров.

Первый: это уменьшение имеющейся военной техники, оружия и боеприпасов, которые делают невозможным интенсивное ведение боевых действий со стороны России.

Второй: исчерпание мобилизационного ресурса, который в Российской Федерации велик, но отнюдь не безграничен.

Третий: недостаточное количество финансовых запасов у Москвы, которые позволяли бы ей продолжать во время ведения войны.

Если попытаться вывести формулу победы, то она может быть примерно такой – предоставить Украине все необходимое количество современного высокоточного оружия. Западный мир долго "раскачивался", а сейчас необходимо, чтобы этот процесс наконец-то реально стартовал.

Если попытаться вывести формулу победы, то она может быть примерно такой – предоставить Украине все необходимое количество современного высокоточного оружия. Западный мир долго "качался", а сейчас необходимо чтобы этот процесс наконец-то реально стартовал

Ведь, имея тыл ВПК Запада, украинские ресурсы не иссякнут, как на это очень надеется Путин. Другое дело, что пока все пути снабжения все еще находятся в зоне возможного впечатления российскими ракетами. Поэтому на 2023 год дополнительными приоритетами для Украины должны стать ПВО и военная авиация, обеспечение которыми могло бы кардинально изменить ситуацию в сторону усиления безопасности на логистических путях.

Понятно, что Запад действует так осторожно, учитывая все риски опасности Третьей мировой войны, способной привести к катастрофе мировой цивилизации. При этом, понимая, что психологически Россия не готова к тому, чтобы проиграть войну с Украиной. И до этого у нее будет еще значительный военный потенциал для ведения этой войны, Путин будет продолжать верить в свой выигрышный шанс.

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Патовая ситуация на фронтах русско-украинской войны усиливает у диктатора эту веру. Он будет пытаться изменить положение дел, складывающееся не в его пользу, надеясь выиграть войну на истощение и заставить Украину капитулировать. Поэтому предупреждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга имеют реальную основу.

Только получив от наших союзников достаточное количество современных самолетов, ракет и танков, мы сможем выгнать из своей земли под завязку зомбированную имперской пропагандой армию военных преступников.

Хотя еще далеко не все в Америке и Европе до сих пор осознают, с кем они в России действительно имеют дело. Что террористический путинский режим вырос за последние двадцать лет на криминальной "культуре", а это определяет преступные замашки оккупантов на временно захваченной ими части Украины.

И только получив от наших союзников достаточное количество современных самолетов, ракет и танков, мы сможем выгнать из своей земли под завязку зомбированную имперской пропагандой армию военных преступников.

Именно этот вопрос нужно задавать перед нашими союзниками в начале 2023 года. Год только начинается, и он должен стать годом нашей победы над московскими захватчиками. Ведь только поражение российской империи способно обезопасить мир от ядерной катастрофы, которой всех так пугает Путин.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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