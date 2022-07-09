Военный эксперт поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Ситуация складывается так, что Путину очень сложно объявить общую мобилизацию. Ведь в России вообще отсутствует такое понятие как база мобилизационного развертывания и они не имеют для этого ресурсов. Да, у россиян есть оперативные запасы, но мобилизационное развертывание - это другое дело", - отметил Грабский.

Эксперт добавил, что страна-агрессор будет поддерживать определенный градус противостояния, но всеобъемлющего наступления не будет.

"Конечно, Россия может набрать необходимое количество людей, но время и ресурсы, не только средства, они достаточно ограничены. Это побуждает РФ к нервным действиям. По-моему, Россия будет поддерживать определенный градус конфликта, пытаясь удержать оккупированные территории и сосредотачивать свои силы и средства на каком-то одном направлении. Сейчас всеобъемлющее наступление РФ не выглядит реальным, ведь у кафиров нет готовых резервов", - отметил Сергей Грабский.

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