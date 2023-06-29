На таких темах акцентируют международные издания на утро 29 июня:

Неудачный мятеж ослабил Путина и кадровые перестановки

Неудачный мятеж группы Вагнера ослабил Владимира Путина, что свидетельствует о трещинах в автократии в Москве, поскольку российский президент пытается восстановить ущерб, нанесенный своему авторитету, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Как пишет The Guardian , он делает редкие публичные мероприятия, встретившись с военным персоналом в Кремле и поздравив толпу во время прогулки. В интервью ARD Шольц сказал: "Я действительно верю, что он ослаблен, поскольку это свидетельствует о том, что у автократических структур власти трещины в себе, и он не так крепко держится в седле, как всегда утверждает".

Пыль после мятежа Вагнера оседает, в то время как российское военное руководство сталкивается с трудными вопросами, пишет CNN . Кремль приложил много усилий, чтобы восстановить власть президента Владимира Путина, проводя встречи и мероприятия, направленные на демонстрацию единства и солидарности государства и армии под его руководством. Но в сознании многих будет непросто подвести риск под чрезвычайными событиями выходных, и останутся вопросы относительно эффективности, готовности и даже лояльности некоторых российских подразделений.

Фото: reuters

Президент РФ стремится наказать союзников Пригожина, но это сложно

Некоторые российские военные блоггеры-миллионники ожидают серьезных кадровых перестановок в свете восстания Вагнера и, возможно, в спецслужбах. Один из военнослужащих предположил, что в то время как начальник Генштаба Валерий Герасимов формально остается ответственным за то, что Россия называет "специальной военной операцией" в Украине, командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский фактически руководит войной. Еще один блоггер писал, что "одним из положительных моментов 24 июня может быть то, что власти очистятся от нелояльных и нестабильных кадров".

Путин хочет наказать союзников Пригожина, способствовавших восстанию босса наемников, ведь стремится установить контроль над Россией, пишет The New York Times . Однако глубокие связи лидера Вагнера с руководящей элитой усложняют эти усилия. Вопрос о том, кто будет наказан за мятеж, имеет большое значение для российского руководства, особенно потому, что некоторые из ключевых союзников и симпатиков Пригожина, как полагают, находятся в военных и правительстве. В Москве было напряжено внимание к судьбе генерала Сергея Суровикина, высокопоставленного военного чиновника, которого Пригожин публично хвалил и, как говорится, знал о восстании заранее. Издание отмечает, что во время закрытой встречи с представителями российских СМИ в Кремле Путин подпитал предположение о более широких репрессиях. Он представился руководителем тотального контроля и заявил, что углубляется в бизнес-контракт руководителя Вагнера из Минобороны России.

В течение 18 месяцев Россия все глубже сползала в тоталитарный режим правления, включая драконовские законы, выдвинутые президентом Владимиром Путиным, которые делают преступным критиковать войну против Украины или даже называть ее войной, а не любимым эвфемизмом Путина "специальная военная операция". Но в минувшие выходные лидер Вагнера Евгений Пригожин сделаешь что-то гораздо серьезнее, пишет The Washington Post . Он возглавил вооруженный конфликт против Российского государства: его наемники сбили вертолеты и самолет, убив летчиков на борту, направили бронетехнику на Москву, а сам Пригожин заявил, что военные цели Путина ошибочны.

Эти действия легко подпадают под преступление "разжигания вооруженного восстания", которое по российскому законодательству карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Однако Пригожин на свободе, а десятки активистов осуждены и сидят в тюрьмах. Издание отмечает, что Россия не руководствовалась верховенством права во время Путина, но во время войны она достигла новых глубин беззакония и произвола. В нынешней системе врагов Путина наказывают, а по его прихоти военачальники спасаются. Должно быть наоборот: Путина следует привлечь к ответственности за военные преступления, а тысячи невинных людей, наказанных за антивоенные взгляды, должны быть уволены.

Также WP добавляет , что заключенный российский оппозиционный лидер Алексей Навальный, обвиненный в попытке свергнуть российские власти, был ошеломлен, узнав, что Евгений Пригожин, посылавший колонны танков в сторону Москвы и чьи боевики сбили шесть российских вертолетов и самолет в восстании благодаря соглашению с президентом Владимиром Путиным. Когда его адвокаты в суде рассказали ему о мятеже, он написал: "Я думал, что это какая-то новая шутка или интернет-мем, еще не дошедший до меня".

В Беларуси быстро строят дом для вероятного размещения Вагнера

Президент Беларуси Александр Лукашенко пытается привлечь внимание, говорят журналисты NYT . Он красуется на мировой арене, паря в СМИ, чтобы приписать себе заслугу в посредничестве в прекращении вооруженного мятежа в России в минувшие выходные. Буквально за несколько недель до этого белорусский силач с гордостью объявил о поставках первого российского тактического ядерного оружия в Беларусь, хвастаясь, что он его без колебаний использует.

Пока неизвестны подробности соглашения между Пригожиным и Путиным при посредничестве Лукашенко. Вероятно, их переписывают, поскольку российский президент укрепляет свою позицию в стране, а лидер ПИК Вагнера взвешивает свои варианты. Но это не мешало Лукашенко продолжать попытки отшлифовать свою репутацию. В частности, накануне белорусские СМИ сообщили, что лидер страны убедил Путина не делать ничего необдуманного после того, как он предложил идею убить Пригожина. Какими бы ни были детали, роль Лукашенко в переговорах почти наверняка была ведущей, но белорусский президент является не самостоятельным актером, а инструментом кремлевской политики, и он им на протяжении многих лет.

Фото: Getty Images

Вместе с тем сообщается , что спутниковые снимки показывают, как Беларусь быстро строит временные сооружения на заброшенной военной базе, что свидетельствует о возможном расположении бойцов Вагнера, которым была предоставлена возможность переехать в страну после неудачного мятежа группы против Путина. Строительство впервые было заметно на спутниковых снимках, сделанных в понедельник частной компанией Planet Labs, через два дня после того, как войска Вагнера внезапно прекратили марш на Москву.

До вторника изображения показали, что спортивная площадка в закрытом военном объекте была изменена, наполнена по меньшей мере шестью рядами временных сооружений, похожих на большие палатки. На спутниковых снимках также видно подобное строительство на открытых площадках у спортивной площадки. База расположена недалеко от города Осиповичи, где есть многочисленные военные объекты, в том числе полигон и склад боеприпасов. Отмечается, что не было никаких официальных сообщений о том, где будут размещены наемники Вагнера в Беларуси или когда они туда поедут и неизвестно, когда они покинут Россию или поле боя в Украине. Войска Вагнера также получили возможность присоединиться к российским военным до 1 июля. Но независимое российское издание "Верстка" первым сообщило об Осиповиче как месте размещения боевиков Вагнера. База также совпадала с данными в заявлении Лукашенко, когда он говорил, где могут быть размещены наемники.