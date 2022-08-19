Путину следует запретить участие в саммите G20, - кандидат в премьеры Британии Сунак
Риши Сунак, один из двух кандидатов, желающих заменить Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании, призвал страны G20 не допускать к встрече президента России
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление спикера.
"Наши партнеры и союзники по G20 несут коллективную ответственность за то, что делает Путин. Он же несет ответственность за то, что детей убивают в их кроватях, пока они спят. Мы должны отправить решительное сообщение Путину, что у него не будет места за столом переговоров , пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине", – сказал Сунак.
- Другая кандидатка на пост премьера Лиз Трасс заявила в июле о готовности встретиться с Путиным на G20. Глава МИД Великобритании стал единственным кандидатом в премьеры, который на дебатах заявил о готовности встретиться с президентом РФ.
- 9 августа Михаил Подоляк сказал, что Зеленский может улететь на саммит G20, если там будет присутствовать Путин.
- 19 августа президента Индонезии Джоко Видодо. сообщил, что президенты РФ и Китая планируют очно участвовать в саммите G-20 на острове Бали.
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