Путину сказали, что его убьют, если он применит ядерное оружие, - Пионтковский
Президенту России Владимиру Путину на Западе сообщили, что в случае применения ядерного оружия по РФ будет нанесен сокрушительный ядерный удар
Об этом сказал американский политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Ядерный шантаж Путин успешно применял 15 лет. Благодаря этому Украина и Грузия не была принята в НАТО в 2008 году и после. Из-за этого не последовало никакой реакции на войну в Грузии, аннексии Крыма и так далее", - считает он.
По мнению политолога, Запад, наконец, пережил этот страх перед этим шантажом и создал систему тактического ядерного оружия.
"И недвусмысленно Путин был заявлен на всех уровнях, кроме лично Байдена. Но вот Байден попросил задать ему вопрос. Путину ответили, что из-за использования ядерного оружия Запад не капитулирует, а наоборот будет готов также использовать тактическое ядерное оружие и другие средства и нанесет сокрушительный удар по России и в том числе по Путину. Проще говоря, ему сказали, что его убьют – в том случае, если он использует ядерное оружие. Лично его убьют. Поэтому эта карта уже избита", - сказал Пионтковский.
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