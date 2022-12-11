Путину придется генералов перестрелять, чтобы не совершили мятеж, - Фейгин

Начнем наш анализ с откровений кремлевского старца. Хотя он на самом деле не так уж старый, и количество его военных преступлений уже приближается к рекордам. Ключевое из его последних «откровений» – что он переводит так называемую СВО, то есть фазу, которую он планировал как блиц-льд, в формат долгой, затяжной войны.

Важная тема, которую все обсуждают – относительно ядерного оружия и его применения, «силы России, которая остается у нее на ответный удар». Эта вся риторика вызвана последствиями обстрелов Энгельса и Дягилева. Энгельса больше, потому что там пострадали три стратегических бомбардировщика Ту, которые являются частью ядерной триады, щита России. И оказалось, что почти в 700 км от границы Украина вполне может нанести удар. Такая степень поражения какая-то там Украина какими-то дронами! Тогда во что превратят этот «ядерный щит» ракеты типа «Томагавк» или другие средства, которые есть у Запада? Это значит, что это все фейк, заблуждение. Никаких средств ПВО, средств преждевременного предупреждения ничего такого нет. Возможно, все это передислоцировано на театр военных действий, считается, что в глубоком тылу ничего не угрожает и ничего не делается. Путину в ответ на этот смех из Киева и от западных СМИ нужно было чем-то парировать, продолжая применять ядерную риторику, запугивая компенсаторно за произошедшее. Вдруг он заговорил (хотя и раньше у него прохватывалось что-то такое), что целью было присоединение территорий. В этом до сих пор никто не сомневался, это не то, о чем никто не знал, а теперь стало откровением.

Это была попытка завоевания всего государства. Российским войскам дали по зубам и они откатились туда, где смогли закрепиться. Вот и вся комбинация. А тут он начинает приплетать Петра I.

Да-да, Азовское море, говорит, у нас теперь внутреннее. Это способ частично оправдаться: все не зря, мы присоединили, Петр не смог, а мы справились. С одной стороны, это оправдание перед общественным мнением внутри России, электоральным мнением точнее. С другой – попытка определить целые операции, потому что отовсюду раздается: а ради чего вы воюете? Вот он отвечает: для присоединения территорий.

Это коварная ловушка, потому что завтра ты потеряешь и бассейн Азовского моря, и Мелитополь возьмут, – что тогда будешь рассказывать?

Что цели не достигнуто? Что целые уже другие? «Любой ценой отстоять Крым» или «не отдать и пяди земле Донбасса» - ловушка на самом деле, однако Путин ее применяет, потому что, видимо, нужно обосновать следующие волны мобилизации и гигантские потери от первой волны от 21 сентября, которые все равно окажутся.

Все на самом деле были очень удивлены тем, что аэродромы стратегической авиации подверглись нападению. Это же история о «ядерной триаде»: подлодки – авиация – ракетные установки. И тут выяснилось, что нужно срочно все это эвакуировать.

Военные части все понимают, но передислоцировать, собственно, некуда. Они могут отвести бомбардировщики Ту, стратегическую авиацию куда-то за Урал, но это не решает проблему. Потому что нет больше таких обустроенных, как в Саратовской области, под Энгельсом, аэродромов со складами, соответствующим оборудованием, придется что-то новое создавать в глубине России. Основные составы стратегического и тактического запаса находятся в районе Уральских гор. Куда-то туда надо перетаскивать все, это большее расстояние, чем Москва, Свердловск, Екатеринбург, Челябинск. Это проблема. А если завтра у Украины появятся дроны, летящие на 2 тысячи километров? Это же дрон всего лишь, не баллистическая ракета, летящая на любое расстояние, которое есть у американцев, европейцев и других. То есть выходит, что даже Украина, с ее потенциалом, в условиях войны, разрушение ВПК имеет способность решить эти проблемы. Что уж тогда говорить о развитых странах, о Западе, у которого все эти средства уже давно?

Есть предварительное условие, об этом и Байден говорил, и Блинкен, и Венди Шерман, заместитель госсекретаря, буквально вчера об этом рассказала, что предварительное условие может быть только следующее: выводите войска и добро пожаловать – любые переговоры о репарациях, о мире, о безопасности, о чем хотите.

Стрелков, он же Гиркин, военный преступник, взял и «дернул» с линии фронта с непонятной мотивацией. В то же время Соловьев (или Киселев, я уже в сортах этой ароматной субстанции не разбираюсь) заявил недавно, что якобы посоветовал Цареву, выехавшему в РФ бывшему регионалу не лезть в разборки между российскими спецслужбами. Здесь история не о Цареве, а о том, что начинаются «разборки» между российскими спецслужбами внутри самой России.

Гиркин говорит, что в окопах не понимают цели «спецоперации», ради чего умирают и воюют, а Кремль сознательно путает цели, чтобы в любой момент покончить с этой операцией путем переговоров, изобразив это средством достижения цели. Мы в результате переговоров останавливаемся на статус-кво – прекрасное исполнение, оставляем какую-то территорию – все равно это исполнение. Ясности целей нет, и это способ маневра для Кремля – об этом говорит Гиркин, кроме прочего. Почему его отозвали или он сам уехал – это уже загадка, я думаю, ему ведомство сказало.

А чего его в шарик не положили, попросту говоря?

Может, еще рано, еще нужен для чего-нибудь. Возможно, мы до конца не понимаем – а они понимают и для чего используют. В спецслужбах всегда идет борьба, с 24 февраля она обострилась. Главный вопрос – кто виноват?

На кого повесить ответственность, в том числе из рядов спецслужб? Кто собственно довел до того, что уже 10-й месяц подряд война, а теперь она, оказывается, будет «долго», «на истощение». И кто это? ФСБ, армия, ГРУ, главное управление разведки министерства обороны – кто это?

И на этот вопрос ответа нет. В принципе в России принято решать так: на кого укажут, тот и виноват, а не тот, кто виноват реально. Указания такой пока нет, поэтому ссоры будут продолжаться и дальше. Потому что не определена идея. Вот говорят: линия Суровикина, тактика впечатления гражданских целей, планы вторжения с севера. Но это тот набор, который уже был и не принес результата. С севера уже заходили на территорию Киева, чем кончилось – мы видели, знаем. К тому же кадровые части гораздо лучше подготовлены, в условиях внезапности и с другими элементами, которые были 24 февраля. А на направлении Донбасса – Бахмут, Соледар, Авдеевка, Марьинка – ну, продвиньтесь, покажите, что это за «линия Суровикина» такая. Ворваться в Бахмут, а здесь – Славянск и Краматорск. Где это? Оно длится уже не неделю, не месяц. И третье, о чем идет речь: да, вы поражаете объекты критической инфраструктуры, оставите без тепла, света, связи, но этого тоже нет. Да, нанесен значительный ущерб, чувствительный, но не 100% и не позволяющий механизму экономическому, гуманитарному, военному в Украине продолжать существовать и функционировать.

Какая цель была? Во-первых, исчерпать запас ракет, тратить деньги, репутацию свою превращать в дерьмо, потому что страна-террорист, обстреливает гражданское население, убивает мирных граждан, на это тоже приходится приставать. И что получили вместо этого? Теперь для всех есть консенсус морально-политический: да это страна-террорист, страна-спонсор терроризма, просто не все еще приняли, Нидерланды приняли такое постановление вслед за Польшей.

Американские сенаторы тоже отметили геноцидность практик РФ. Это же не просто они бьют по инфраструктурным объектам, чтобы не было света – это не будет тепла, в больницах будут умирать люди, могут замерзать пенсионеры и так далее. Это все дополнительные преступления. Но они пойдут на это. Они могут готовиться к тому, чтобы искать крайнего. Крайним здесь смотрится, кроме Путина, еще Герасимов. Но нет, они очень хитрую пирамиду сплели, такую странную преступную комбинацию, что даже Гитлер мог бы позавидовать: и НСДАП, и СА, и «всадники апокалипсиса» на ишаках и т.д.

Но у них есть все. ПВК Вагнера в чем-то напоминает СС, в чем-то – военное крыло НСДАП, гестапо свое имеют. Все у них есть. Они воспроизводят себя как национал-социалистический режим, просто национал-социализм – это несколько другое. Здесь больше фашистских элементов, с правым уклоном. Все-таки в этом революционность была в НСДАП, там даже целое крыло было революционным, братья Штрассер его возглавляли – национал-большевистское называлось, об этом мало кто знает. Отто Штрассер в своей книге подробно все описал, тот Штрассер, который выжил и уехал в Канаду еще до войны.

Итак, если говорить о Герасимове и вине, то есть ощущение, что Путин опасается откровенно обвинять военный генералитет. Опасается, пока не создал нужный баланс, потому что генералов придется перестрелять в случае чего, вдруг они совершат мятеж. А у него силы – ФСО, определенное крыло ФСБ, ПИК Вагнера и, возможно, Кадыров со своими частями. А кто еще?

Миллион ментов. Поголовье ментов в РФ достигло миллиона. Это ненадежный союзник, если начнутся действительно силовые расклады, которые могут закончиться, как история с Макеем, министром иностранных дел Беларуси – загадочной смертью. И никто не смог объяснить, от чего умер лукашенковский «канал коммуникации» с Западом и Китаем. Кто его грохнул – разумеется. И здесь может тоже так покатиться.

С Макеем история навсегда останется темной и открытой, никто никогда не ответит. Разумеется, на чьей стороне был интерес – на стороне Москвы, чтобы этот канал отношений с Западом оборвался, Макей его действительно осуществлял в пользу Лукашенко.

Относительно Москвы – здесь всегда все сложнее: и двор побольше и посложнее, и побольше. У Лукашенко все скромнее. Там есть 5 основных экономико-государственных групп, Макей одну из них представлял. В Москве главных групп вроде бы меньше – кооператив «Озеро», мобилизационная группа, Патрушев – Бортников, есть какая-то часть аппаратная, у нее меньший ресурс силовой, но оказывает большое влияние, Ковальчук, который к ФСО приближен, и т.д. Поэтому здесь несколько другая игра. Потому что с Лукашенко есть еще какой-то мифический шанс заменить его на Хренина.

На Вольфовича, говорят, секретаря Совбеза, в случае чего – это путинская креатура.

Да, это еще какое-то время просуществует. Если от Путина попытается отстранить какую-нибудь группу в кремле – посыплется все. Так не будет, что им проще закупорить ее, нужно, чтобы Путин сам передал власть. Возможно ли такое вообразить? Фантастически – да. Он должен лично сделать новую рокировку, которую он сделал в свое время с Меведевым.

Я, честно говоря, в тех условиях, в которых находится система, с учетом войны и неуспехов, трудно себе представляю, что Путин на такое пойдет, а во-вторых, что это в принципе возможно как конструкция. На кого заменить?

На сына Патрушева, которого никто не знает, 42 года, выпускника академии ФСБ, обычного мошенника – министра сельского хозяйства? Какие еще выдающиеся черты у него есть? С какой стати он станет фигурой, ради которой в степях Херсонщины будут умирать солдаты? Ради Патрушева и его семейства? Сложно такое вообразить.

Система, может быть, у них и более стабильная, чем белорусская. Но, с другой стороны, и более кровавый обвал будет согласно некоторой исторической традиции и пониманию, как это происходило в прошлых десятилетиях в России. Спор будет между силовыми ведомствами и их ресурсами, которые у них есть.

А Пригожин что представляет собой в этой шаткой конструкции, за кого он будет играть или играет уже?

Он играет за Путина, но у него куча недоброжелателей. Он открыто конфронтирует с министерством обороны, критикует и говорит, что они плохо воюют. Он конфронтирует с аппаратом власти, например с Бегловым, являющимся губернатором, обвиняет его в госсовете, что деньги ему задолжал. Беглов – человек Ковальчука Юрия, близкий к Путину. История с беглыми уголовниками, которых показывают, они реальны или нет, но это тоже кто-то запускает. То есть и против Пригожина работает машина, и думаю, которая связана с тем же окружением, с другой стороны, самого Путина.

Они не хотят, чтобы такой человек, с его криминальным бэкграундом, выходец из какого-то кейтеринга в окружении Путина вдруг становился фигурой, равной по силовым возможностям ФСБ, армии. Это не шутки – 37 тысяч у него вооружены и начеку.

А до какой степени он руководит ими – самостоятельно или просто выполняет некоторый функционал по поручению самого Путина, здесь можно только гадать, но при этом не исключать того, что в какой-то момент его уберут. Я даже скорее поверю в такой его конец. Несмотря на то, что он игрок, он восхищается и даже наслаждается тем, что делает, но это еще одно свидетельство, что ему иногда изменяет здравый смысл. Рациональное зерно там отсутствует – присылать кувалду, вымазанную «кровью», то есть краской, в Европу, рассылать глаза животных по посольствам – похоже, что именно его рук это дело, неизвестно, какая фантазия ему пришла в голову – в украинские посольства по всей Европе рассылать эти письма. Я бы сказал, что это не похоже на рациональный план действий, одобренный властью сверху.

Как у Шекспира – «пустой ад, все черти уже здесь». Они вышли, эти инфернальные персонажи. Следовательно, эта история будет расползаться. Мы в Украине, конечно, с оптимизмом смотрим на возвращение или бегство вагнеровцев в РФ, особенно если это вагнеровцы с пулеметами. То есть люди, которых Пригожин прислал в Украину, чтобы нас убивать, начинают «становиться на лыжи» и возвращаться домой.

Все предсказуемо. Извините, как уголовнику, отбывающему наказание в местах лишения свободы по тяжелой или особо тяжелой статье, дают в руки оружие и говорят, что теперь ты можешь убивать? Интересная история. Человек с делинквентным (асоциальным, противоправным – ред.) сознанием ничего другого в принципе не желает для себя – легально, санкционированно вернуться к подобному образу жизни, а еще и теоретически за это можно получить вознаграждение. Да, можно и умереть, это рискованная история, и даже высока вероятность того, что тебя отправят на утилизацию. Так он может в условиях, когда он бесконвойный, поступить по-разному. Как тот тип в Ростовской области, подозреваю, что сбежал из какой-то части с оружием, открыл огонь. Конечно, таких историй больше, их заминают, их пытаются списать на другие уголовные проявления.

То, что вы выпускаете тысячи уголовников, а может и десятки тысяч из мест лишения свободы с непогашенной судимостью – это логическое продолжение, и этого будет больше, это не будет уменьшаться – ни количественно, ни качественно: будут убийства и гражданского населения, и полиции.

Это запрограммировано, даже если бы эти люди не были делинквентными, возвращаясь с передовой, прифронтовой полосы, они уже иначе чувствуют характер отношений в окружении, они считают себя, как писал Достоевский, «в праве своем старушек-процентщиц шмалят». А уголовники вообще иначе и не мыслят.

Обывательская масса бросилась в качестве мобилизованных в эту армию, а оказалось – сапог нет, автоматы заржавели, какие-то кептары, зимой не во что облечься. Офицеров нет, офицеры из мобилизованных. Оказалось, что армия не готова переварить эту массу мобилизованных.

И здесь отдельно взятые журналисты начинают призывать общественность помочь голым-босым. Хотел я избежать этой темы, ее уже жевали-пережевали, все равно выходим на эту «мокрую» историю. Они неужели там не понимают в том «Дожде», как их воспринимают, что они иногда несут? Или у них такая «прошивка»?

Мы взаимонедоброжелатели – я и «Дождь». Они меня не любят и никогда не любили, как «Эхо Москвы», «Новая газета», – я никогда с этими изданиями, которые называли себя независимыми, а независимыми никогда не были, я могу рассказать их историю, но это мало что изменит. В России они поступали так же, чтобы вы понимали. Сейчас все с удивлением обнаружили, что у них…

Синдром Хакамады такой себе. Для тех, кто в курсе, что Хакамада – это была такая куколка на кремлевских «либеральных» деньгах.

Еще, может, кому нравится образ Собчак, она тоже на «Дожде» работала, кстати. Это все именно так. У нас это называют «полупокерность», это когда в зависимости от ситуации вы соблюдаете правила игры и определенную дистанцию с радикальными, откровенными, прямыми принципиальными позициями, чтобы не давать лишних поводов. Это постепенно усваивается, даже такая ироничная манера говорить со всеми – она тоже возникла в 2010-х годах. Просто никто не знает, в России было принято из-за «ги-ги» разговаривать на серьезные темы – протеста, преследования оппозиции, нехватки свобод. Они все время с каким-то прононсом: как бы мы здесь белая кость – журналисты над дракой. Да, конечно, им не нравится Путин, он им никогда не нравится, потому что с какой стати ему нравиться, но вообще и те, кто против него, – какие-то маргиналы, бесноватые.

демшиза, как они это называли.

Да, это практически их термин. Второе имя, которым они всегда определяли протест. Я это очень хорошо помню, потому что в этом «варился». И вот они это перенесли изменившиеся условия Кремль, давайте прямо говорить, «Эхо Москвы» – Газпром-медиа принадлежало. Нечего скрывать, «Дождь» – СМИ второго термина Медведева, Тимакова и Синдеева создавали это СМИ, и соответствующие деньги, и помощь оказывались тогда. Нет, конечно, они большую работу проделали, много приличных людей работало и там, и там, но факт остается фактом. Я уже не говорю о «Новой газете», которую финансировал Горбачев-фонд, Лебедев, печально известный банкир и майор КГБ в прошлом, и Адоньев, бизнесмен Чемезова. Чемезов серьезно помог «Новой газете», говорят, что и «Дождю» помогал. Это уже отношения такие: деньги – отношения. И вот они приезжают на Запад и считают, что все вопросы разрешаются так же: отношениями. А здесь, оказывается, законы! По латвийским законам эта лицензия обязывает вас латышскую дорожку делать в кабельных сетях на латышском языке. А зачем, говорят они, я решение обнародовал по-русски у себя в телеграмм-канале – никто не читает. Вы заметили, что они и дальше пишут плашку «я вот тоже иноагент»? Вы же латвийское теперь СМИ, вы же получили лицензию в Латвии, еще иноагент из России, – пошлите ту Россию куда подальше вместе с их иноагентами! Это логично, вы ведь теперь за границей. Нет, если вы в России, вас могут за это наказать, вот меня уже дважды штраф выписали, я жду криминалку, за то, что не соблюдаю этот статус иноагента в соответствии с их законом. Чигал я на это. Плевал прямо в рожу. Я не буду выражаться у вас покрепче. Почему они этого не делают? Это же естественный вопрос: почему они должны за границей соблюдать эти безумные российские законы? Я понимаю, когда у кого какие-то проблемы, личные, материальные, родственники, люди боятся и ставят эту плашку.

Здесь так не бывает, полушишечки не бывает в подобной ситуации, война идет. И это не фигуральная, не иносказательная история – ежедневно убивают нас.

Война оставляет всего два окопа – этот или этот, ты туда или ты сюда. А между ними зигзагами ты не можешь бегать. А они продолжают бегать, как будто ничего не происходит, что это просто заголовок, тема для очередного выпуска какого-то эфира. Но проблема в том, что они не называют себя оппозиционными, они говорят «независимые», «Эхо Москвы» тоже. Мы просто СМИ, «ни вашим, ни нашим», мы «непредвзяты». Окей. Но тогда, извините, соблюдайте правила страны, которая дала вам убежище. Это логично. Делайте так, чтобы не раздражать регуляторы и все остальное.