Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"У Путина впереди очень серьезный кризис, и это связано с предстоящими выборами президента РФ в марте 2024 года. Отменит ли он эти выборы, пойдет ли сам или выдвинет преемника? Думаю, что Путин пока не знает, что будет делать. Потому что у российского избирателя нет оснований голосовать за Путина, у которого рейтинг уже лет пять ниже 50%. Сейчас его электоральная база составляет примерно треть, а в данной ситуации, даже не рассчитывая на контрнаступление ВСУ, он наберет менее трети голосов избирателей", – сказал политолог.

Аббас Галлямов отметил, что Путин может захотеть фальсифицировать результаты выборов, однако фальсификации в таких масштабах всегда скандальны и заметны.

"В ситуации скандала есть большая вероятность, что возникнет протест. Если даже не будет полноценного протеста, потому что все-таки люди боятся, то не факт, что в этот момент не сделают какие-либо усилия силовики или элиты. То есть если планируется ими какой-то заговор, то они ищут момент, чтобы нанести удар по Путину, когда его легитимность будет максимально хромать на обе ноги. Это может быть либо во время сильного военного поражения, либо при возникновении скандала с выборами. То есть Путин перестает восприниматься как легитимный правитель, соответственно, действия против него уже не выглядят как мятеж, а скорее как восстановление законности", - прокомментировал политтехнолог.

Галлямов отметил, что по статистике государственных переворотов в разных странах мира известно, что такие перевороты чаще происходят в привязке к выборам.

"И это достаточно серьезный вызов для Путина. В ситуации, когда режим ослаблен, есть огромный шанс, что он пропустит какой-то смертельный удар со стороны элит или восставшего народа. Если этот кризис наложится на мощное наступление ВСУ, а российские добровольцы продолжат и расширят свои рейды" в РФ, то шансы на выживание незначительны у путинского режима, но они пока есть, условно говоря, 50 на 50", - подытожил аналитик.